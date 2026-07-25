Vídeo com IA de Bolsonaro pode ser analisado pelo TSE

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O vídeo produzido com inteligência artificial para simular um pronunciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), exibido durante a convenção nacional do Partido Liberal (PL), poderá ser analisado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O material foi apresentado no evento que oficializou a candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República no sábado, 25. Na gravação, Bolsonaro aparece em uma manifestação de apoio ao filho.

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A Corte Eleitoral deve avaliar se o uso da imagem e da voz do ex-presidente em um conteúdo de apoio eleitoral seguiu as regras previstas para materiais criados ou alterados por inteligência artificial.

A expectativa, segundo informações da CNN Brasil, é que o caso provoque uma discussão no TSE sobre os limites do uso da tecnologia em conteúdos eleitorais, além de possíveis impactos das restrições impostas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ao ex-presidente.