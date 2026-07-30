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NOS BASTIDORES

Após evento no Planalto, Lula chama Moraes para "tomar um café"

Convite do presidente ao ministro ocorre em meio a tensões políticas e diplomáticas

Ane Catarine
Por
O ministro Alexandre de Moraes e o presidente Lula
O ministro Alexandre de Moraes e o presidente Lula - Foto: Reprodução
Eleições 2026

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chamou na quarta-feira, 29, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, para tomar “um café” logo após a cerimônia de sanção da lei que cria o chamado "Pix Pensão Alimentícia", no Palácio do Planalto.

O convite informal foi captado pelos microfones da transmissão do evento.

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“Vamos tomar um café?”, disse Lula a Moraes. Segundo a CNN Brasil, o magistrado procurou conversar com o presidente após o encerramento da cerimônia.

Crise Brasil x Argentina

O convite ocorreu poucos dias após a participação do presidente da Argentina, Javier Milei, na convenção do PL que lançou a candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência no último sábado, 25.

Durante o discurso, Milei atacou Lula, a quem chamou de “presidiário” e responsabilizou por uma “tragédia econômica”. O presidente argentino também ofendeu Alexandre de Moraes, chamando o ministro de “lixo careca”.

A ofensiva abriu uma crise diplomática entre os países.

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Outros temas

Além da passagem turbulenta de Javier Milei ao Brasil, Lula e Moraes têm diversos outros temas em comum.

Recentemente, o magistrado suspendeu as visitas do senador Flávio Bolsonaro, o principal adversário de Lula na eleição, ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Moraes também determinou que a defesa de Bolsonaro esclareça se o ex-presidente autorizou o uso de sua imagem em um vídeo produzido com inteligência artificial e exibido na convenção do PL.

O convite foi feito também em meio a sanções comerciais aplicadas pelo governo de Donald Trump ao Brasil.

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Alexandre de Moraes Lula STF

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