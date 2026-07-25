“Inadmissível”, diz presidente do PT sobre ataque de Milei a Moraes

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O presidente nacional do PT, Edinho Silva, repudiou neste sábado, 25, as declarações do presidente da Argentina, Javier Milei, contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

Segundo o dirigente petista, é "inadmissível" que um chefe de Estado estrangeiro desrespeite um integrante da Suprema Corte brasileira ao chamá-lo de "lixo careca" durante a convenção nacional do Partido Liberal (PL), que oficializou a candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência da República.

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“É inadmissível que um chefe de Estado estrangeiro venha ao nosso país e se dirija em termos desrespeitosos aos seus poderes constituídos. Não surpreende que o atual presidente da Argentina se comporte desta maneira. Afinal, não são poucas as situações recentes em que ele demonstrou não estar à altura do cargo que ocupa”, afirmou Edinho.

O presidente do PT acrescentou que Milei “teria usado melhor o seu tempo e os recursos dos contribuintes argentinos se tivesse aproveitado o dia de hoje para trabalhar e resolver os problemas do seu país”.

Agenda de Milei em São Paulo

Javier Milei participou neste sábado da convenção nacional do PL, em São Paulo, onde declarou apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência da República.

Antes do evento, o presidente argentino foi recebido pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), no Palácio dos Bandeirantes. Na ocasião, recebeu a Ordem do Ipiranga, principal honraria concedida pelo governo paulista.