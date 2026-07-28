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SANÇÃO

Lei Magnitsky pode ser aplicada contra Moraes até a eleição

Risco de sanção aumento com atrito entre a gestão de Donald Trump e o governo Lula

Redação
Por Redação
Ministro do STF, Alexandre de Moraes
Ministro do STF, Alexandre de Moraes - Foto: Luiz Silveira | STF
Eleições 2026

Aliados do candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL) acreditam na possibilidade de que sanções da Lei Magnitsky voltem a ser aplicadas ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Há dois meses, o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro e o ex-apresentador Paulo Figueiredo protocolaram um pedido para que as sanções financeiras contra Moraes fossem restabelecidas. A expectativa do grupo é que, com o aumento do atrito entre a gestão de Donald Trump e o governo Lula, Moraes volte a ser alvo dos americanos até a eleição de outubro. A informação é de O Globo.

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O último episódio que agravou a relação foi a negativa de vistos para dois funcionários da gestão Trump, com o Itamaraty alegando que a intenção da viagem americana era questionar a credibilidade do sistema eleitoral brasileiro.

O grupo de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos já foi informado de que a gestão de Donald Trump prepara uma reação ao episódio. A avaliação é que, neste contexto, sanções individuais como a aplicação da Magnitsky podem ganhar espaço.

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Tags

Alexandre de Moraes eleição presidencial Flávio Bolsonaro Lei Magnitsky relações Brasil-EUA sanções financeiras

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