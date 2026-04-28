Por Flávio, bolsonaristas apostam em lei dos EUA contra Moraes

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, pode voltar a ser assombrado pela Lei Magnitsky.

Pelo menos essa é a aposta de lideranças bolsonaristas e que pode contribuir eleitoralmente para o pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL).

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O governo Trump aplicou a Lei Magnitsky contra Moraes em 30 de junho de 2025, mas revogou a medida em 12 de dezembro do mesmo ano. A sanção restringe transações financeiras e acesso a serviços americanos.

Quando isso deve ocorrer?

A previsão, no entanto, segundo o colunista Igor Gadelha, do Metrópoles, é que isso não ocorra de maneira breve, já que a medida depende de uma ordem de Donald Trump revertendo a própria decisão — ainda que não seja mais necessária uma etapa técnica.

Aliados de Trump lembram ainda que o republicano não costuma ter resistência em recuar de suas decisões, mas ressaltam que essas medidas costumam levar algum tempo.

Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) | Foto: Carlos Moura/Agência Senado

AtlasIntel: Lula aumenta vantagem para Flávio Bolsonaro no 1º turno

O presidente Lula (PT) consolidou a liderança na corrida pelo Palácio do Planalto e ampliou a vantagem no primeiro turno para Flávio Bolsonaro (PL), segundo a pesquisa divulgada pela AtlasIntel/Bloomberg nesta terça-feira, 28.

No levantamento divulgado em março, o petista tinha 45,9% e agora aparece com 46,6%. Já o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) caiu de 40,1% para 39,7% em um mês. A margem de erro da pesquisa é de 1 p.p.

A disputa pelo terceiro lugar também se mostra acirrada. Renan Santos (Missão) teve 5,3% ultrapassando o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), que ficou com 3,3%. Em seguida aparecem Romeu Zema (Novo) com 3,1%, Augusto Cury (Avante) com 1,1% e por último Aldo Rebelo (DC), com 0,3%.