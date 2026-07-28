Pnad: Bahia ocupa 4º lugar em escolarização de crianças no Brasil

A Bahia tem se destacado no quesito educação nos últimos anos. Conquistando a 4ª posição no ranking nacional na taxa de escolarização de crianças entre 0 e 5 anos de idade da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), o estado tem investido na modalidade de ensino integral como seu maior diferencial.

O tema foi abordado durante visita ao Grupo A TARDE, na tarde desta terça-feira, 28. Na ocasião, o secretário estadual de Educação em exercício, Marcius Gomes, destacou a infraestrutura da rede estadual e em políticas voltadas à permanência dos estudantes na escola, com foco na melhoria da qualidade do ensino.

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“Quando falamos da educação integral, falamos do direito social, da alimentação adequada e das oportunidades para que os jovens possam desenvolver suas habilidades e competências. O princípio da educação integral prevê uma estrutura mais robusta seja com laboratórios, quadra coberta, piscina, sala de aula e mais”, disse ele, em entrevista ao Portal A TARDE.

Formação profissional dos estudantes

O titular da pasta ainda reforçou que a modalidade de ensino também garante a formação profissional dos alunos das instituições públicas de ensino.

“Isso tem desencadeado e trazido bons resultados para nossas políticas educacionais, tanto na diminuição do abandono escolar quanto no aumento da permanência dos estudantes. Então, acreditamos que a educação integral é um ponto importante para podermos avançar e garantir às meninas e meninos a aprendizagem necessária para o mundo do trabalho”, explicou.

Marcius Gomes é secretário estadual de Educação em exercício - Foto: Uendel Galter/Ag. A TARDE

Durante a visita, que contou com a participação do diretor de Relações Institucionais do Grupo A TARDE, Luciano Neves; do assessor Especial do Gabinete da SEC, Manoel Calazans; e do assessor do Gabinete do secretário, Astor Vieira Junior; Marcius reforçou o compromisso com a oferta de uma educação pública de qualidade em todas as regiões da Bahia.

“A missão é continuar avançando na educação da Bahia, que é igual em qualquer canto do estado. Em todas as cidades é a mesma educação e o mesmo jovem que precisa do seu apoio e das oportunidades”, concluiu.