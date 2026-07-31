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ELEIÇÕES

Aldo Rebelo assume coordenação da campanha de Ronaldo Caiado

Ex-ministro chegou a se colocar como pré-candidato à Presidência

Ane Catarine
Por
O ex-ministro Aldo Rebelo
O ex-ministro Aldo Rebelo - Foto: Miguel Schincariol/AFP
Eleições 2026

O ex-ministro Aldo Rebelo será o coordenador político da campanha de Ronaldo Caiado (PSD) à Presidência da República. O convite foi feito pelo próprio presidenciável e pelo candidato a vice-presidente na chapa, Gilberto Kassab, durante uma reunião.

“A escolha de Aldo Rebelo reforça a estratégia de ampliar o diálogo com diferentes segmentos da sociedade e reunir quadros de reconhecida experiência na formulação de propostas para o país”, afirmou a equipe de campanha em nota divulgada à imprensa na quinta-feira, 30.

Na semana passada, Rebelo participou da convenção nacional do PSD que oficializou a chapa de Caiado e defendeu o nome do candidato como o mais preparado para fazer o Brasil “voltar a crescer”.

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Desistência de disputar o Palácio do Planalto

Em maio deste ano, Rebelo protagonizou um desentendimento público com o DC depois que o partido confirmou o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa como pré-candidato à Presidência.

Ele chegou a afirmar que manteria sua pré-candidatura até a convenção nacional do partido, “mesmo que tenha que judicializar”.

A convenção está marcada para 2 de agosto e a sigla deve anunciar a advogada Clariana Barão como candidata oficial ao Palácio do Planalto.

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Quem é Aldo Rebelo

Natural de Viçosa (AL), Aldo Rebelo é escritor, jornalista e ex-deputado federal. Presidiu a União Nacional dos Estudantes (UNE), exerceu cinco mandatos na Câmara dos Deputados e comandou a Casa entre 2005 e 2007.

Também integrou os governos de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Dilma Rousseff (PT), quando ocupou cargos ministeriais e a Secretaria de Coordenação Política e de Relações Institucionais. Ao longo da carreira, passou por partidos como PCdoB, PSB, MDB e PDT.

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Aldo Rebelo eleições 2026 PSD Ronaldo Caiado

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