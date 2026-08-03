Jerônimo tem candidatura registrada e mostra carta de compromisso

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O governador Jerônimo Rodrigues (PT) teve o registro de candidatura à reeleição publicado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na tarde desta segunda-feira, 3. O petista teve seu nome homologado para a disputa durante a convenção partidária realizada no último sábado, 1º, no Parque de Exposições.

O TSE também confirmou os outros nomes da chapa majoritária governista que tem Geraldo Júnior (MDB) na vice, e a dupla petista de ex-governadores Jaques Wagner e Rui Costa ao Senado.

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Ao longo dos últimos quatro anos Jerônimo teve avanço significativo no seu patrimônio. Em 2022, o chefe do Executivo baiano informou R$ 515 mil em bens e neste ano o valor é de R$ 1,35 milhão.

Proposta de governo

Jerônimo apresentou uma versão ainda incompleta do seu plano de governo. Ao portal A TARDE, a campanha do petista informou que um documento com propostas mais detalhadas será apresentado posteriormente.

Neste primeiro modelo, ao longo de apenas 16 páginas, o texto apresenta 13 compromissos estratégicos para a Bahia, com foco na continuidade do projeto político que já governa o estado há 19 anos.

Entre os eixos destacados do programa estão: