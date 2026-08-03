André Fraga chama Federação de “golpista” após ter candidatura barrada

O vereador André Fraga (PV) subiu o tom contra a Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV) após ter sua candidatura a deputado estadual barrada pelo diretório estadual. Em discurso na Câmara de Salvador nesta segunda-feira, 1, o edil chamou a Federação de “golpista” e alegou ser perseguido por defender a causa ambientalista no estado.

“Não é uma ameaça por questões políticas ou outras razões. É basicamente uma preocupação rasa, eleitoral. O que incomoda efetivamente é o nosso trabalho. [...] Porque pela opressão, pelo arbítrio, pelo golpe… golpistas fizeram isso com o Partido Verde. É importante reforçar essa palavra: golpistas! [...] Seguiremos atuando judicialmente para garantir o espaço do PV na chapa que vai disputar a Alba”, disparou André Fraga.

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A chapa tem um condenado a 36 anos de prisão por envolvimento com facção criminosa, tráfico de drogas, assassinato… É uma perseguição com a pauta, perseguição política André Fraga - Vereador de Salvador

André Fraga se pronunciou pela 1ª vez sobre o tema - Foto: - Foto: Luan Julião | Ag. A TARDE

O lançamento do nome de Fraga à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) pelo PV desagradou membros do PT e PCdoB, os quais alegaram publicamente que o vereador seria aliado do prefeito Bruno Reis (União Brasil) e do candidato ao Governo do Estado no campo da oposição, ACM Neto (União Brasil).

Bastidores

Informações obtidas pelo portal A TARDE junto a interlocutores da Federação Brasil da Esperança mostram que o impedimento da candidatura de Fraga foi realizado por uma mistura de dois fatores centrais: eleitoral e de suposta incompatibilidade partidária.

Filiados ao PT e PCdoB avaliaram que o vereador poderia representar uma “ameaça eleitoral” a parlamentares “fiéis” ao projeto de reeleição do governador Jerônimo Rodrigues (PT). Fraga já atuou como secretário Municipal de Sustentabilidade (Secsis) durante o mandato de Neto na prefeitura de Salvador e estaria na base de Bruno Reis na CMS, apesar de reforçar sua independência na Casa.

Em 2024, André Fraga foi eleito mais de 14 mil votos em Salvador. Ele foi o 9º candidato mais bem votado entre os 43 eleitos para a Câmara da capital baiana.



Persistência

Os verdes tentaram insistir na candidatura, mas o embate foi levado ao diretório nacional da Federação, que reforçou a decisão de barrar o nome de Fraga. Em nota, a direção nacional do PV criticou a decisão do conjunto de partidos. No pronunciamento, a legenda defendeu a “soberania” de cada sigla e clamou pelo diálogo na Federação.

“O Partido Verde manifesta seu apoio à candidatura de André Fraga a deputado estadual na Bahia, legitimamente definida pelas instâncias partidárias e construída em conformidade com a autonomia assegurada a cada legenda que integra a Federação Brasil da Esperança. O PV reafirma que o respeito à autonomia e às decisões soberanas dos partidos é um dos pilares da federação. Divergências políticas devem ser enfrentadas com diálogo e espírito de unidade, preservando o projeto coletivo que nos une”, diz a nota divulgada pelo PV.