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IMPEDIMENTO

Federação confirma veto à candidatura de André Fraga

Vereador indicou que vai judicializar o caso

Anderson Ramos
Por
Vereador André Fraga (PV)
Vereador André Fraga (PV) - Foto: Reginaldo Ipê/CMS
Eleições 2026

A Federação Brasil da Esperança (PT-PCdoB-PV) publicou a ata da convenção partidária realizada no sábado, 1º, e confirmou o veto à candidatura a deputado estadual do vereador de Salvador André Fraga (PV).

O PT e o PCdoB se manifestaram contra a candidatura de Fraga, em razão de o edil ser um aliado do grupo do candidato ao Governo do Estado pela oposição, ACM Neto (União Brasil), e do prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil).

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“Fica expressamente consignado que André Moreira Fraga não integra a nominata do Partido Verde nem a nominata da Federação Brasil da Esperança para o cargo de Deputado Estadual, em razão de não ter sido aprovada sua inclusão no âmbito da Federação e de ter sido expressamente excluída pela Comissão Executiva Nacional”, diz o documento.

A não homologação da candidatura do verde já era esperada dentro do partido. Apesar disso, o presidente do PV na Bahia, Ivanilson Gomes, ainda tinha expectativa de que o veto fosse revertido.

“Eu acredito no bom senso da Federação porque André Fraga tem credibilidade e um trabalho muito bom em Salvador, na Bahia e no Brasil. Espero que a gente não cometa a imprudência de tirar a condição de uma candidatura legítima”, disse Ivanilson em entrevista no sábado, durante a convenção.

“Violência política”

Antes da confirmação do veto à candidatura, André Fraga publicou um vídeo em suas redes reagindo à medida. Ele classificou a decisão da Federação como um “episódio de perseguição política e de desrespeito à democracia interna”, e adiantou que “não será aceita sem resistência”, indicando uma judicialização do caso.

“Estamos diante de um caso flagrante de violência política, perseguição e arbitrariedade. Os argumentos apresentados publicamente para justificar o injustificável são frágeis e pouco convincentes. Em vez de esconder as verdadeiras motivações, acabam revelando aquilo que realmente está em jogo: uma rasa disputa por espaço e votos, e não um compromisso com as pessoas, com os municípios baianos ou com a defesa do meio ambiente”, argumentou.

“Adotaremos todas as medidas cabíveis, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, para defender os nossos direitos. Resistiremos até a última possibilidade prevista em lei”, complementou.

Nominata

O Partido Verde homologou nove candidaturas para a disputa por vagas na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). São eles:

  1. Antonio Henrique de Sousa Moreira Junior
  2. Danila da Paixão Brandão
  3. Danilo Costa Ribeiro
  4. Eduardo Seixas de Salles
  5. Fabíola Mansur de Carvalho
  6. Keity Souza Santos Veloso
  7. Marcos Aguiar Viana
  8. Maria Alice Pereira de Jesus
  9. Roberto Carlos Almeida Leal

Já os nomes que vão concorrer ao cargo deputado federal são:

  1. Aline Daiane dos Santos Matos
  2. Anderson dos Santos Chaves
  3. Gabriela de Diego Garrido
  4. João Carlos Bacelar Batista
  5. Leandro Carvalho Leite Santos
  6. Marcos Dias Rego
  7. Maria Teresa Souza dos Santos
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Tags

André Fraga Federação Brasil da Esperança PV

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