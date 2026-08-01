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EXPECTATIVA

PV homologa candidatura de André Fraga e deixa decisão com Federação

Convenção da Federação Brasil da Esperança acontece neste sábado, 1º

Cássio Moreira, Leo Almeida e Anderson Ramos
Por Cássio Moreira, Leo Almeida e Anderson Ramos
| Atualizada em
Ivanilson Gomes, presidente estadual da Partido Verde (PV)
Ivanilson Gomes, presidente estadual da Partido Verde (PV) - Foto: Eduardo Dias / Ag. A TARDE
Eleições 2026

O presidente estadual da Partido Verde (PV), Ivanilson Gomes, informou que a legenda homologou o nome de André Fraga como candidato a deputado estadual na convenção partidária da legenda que aconteceu na sexta-feira, 31, no Rio Vermelho.

Em conversa com a imprensa, o dirigente informou que a decisão de manter ou não a candidatura de Fraga será neste sábado, 1º, durante a convenção da Federação Brasil da Esperança (PT-PCdob-PV), que acontece no Parque de Exposições.

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“Eu acredito no bom senso da Federação porque André Fraga tem credibilidade e um trabalho muito bom em Salvador, na Bahia e no Brasil. Espero que a gente não cometa a imprudência de tirar a condição de uma candidatura legítima”, disse Ivanilson.

A expectativa é de que a candidatura de Fraga não seja homologada e o caso seja levado para avaliação da direção nacional da Federação.

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Entenda o impasse

O PT e o PCdoB se manifestaram contra a candidatura do vereador de Salvador, André Fraga (PV), à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). Conforme apuração do portal A TARDE, a tentativa de barrar o nome ocorreria em razão de o edil ser um aliado do grupo do candidato ao Governo do Estado pela oposição, ACM Neto (União Brasil), e do prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil).

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Bahia candidatura deputado estadual eleições 2024 Partido verde Política

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