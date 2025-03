Investigação continua após presidente do PV ser libertado de sequestro

Presidente do PV na Bahia, Ivanilson Gomes - Foto: Divulgação

Após ser libertado de um cativeiro na noite de sábado, 15, o presidente do Partido Verde (PV) na Bahia, Ivanilson Gomes, foi encaminhado à Delegacia Especializada Antissequestro da Polícia Civil. A unidade dará continuidade às investigações para identificar e prender todos os envolvidos no crime.

Um suspeito de participação, que seria secretário da legenda, já foi preso, e a apuração segue em curso para esclarecer o caso. No sábado, durante reunião, o governador Jerônimo Rodrigues, o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner, a delegada-geral da Polícia Civil, Heloísa Brito, e o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Paulo Coutinho, discutiram o andamento das investigações e traçaram estratégias para o enfrentamento desse tipo de crime.

Depoimentos e imagens de câmeras de segurança devem auxiliar na elucidação do sequestro. Informações sobre movimentações suspeitas relacionadas ao caso podem ser repassadas, com total sigilo, por meio do telefone 181 (Disque Denúncia da SSP-BA).

Relembre o caso

Ivanilson Gomes foi alvo de criminosos no início da tarde de sexta-feira, 14, quando um grupo chegou em um carro branco, anunciou um assalto, roubou celulares e outros pertences de pessoas que estavam na sede do Partido Verde (PV), localizado na Rua João Gomes, no Rio Vermelho.

De acordo com apurações do Portal A TARDE, os criminosos tiveram a informação que haveria R$ 500 mil em espécie no local, por isso foram em busca dessa quantia. Ao chegar não encontraram o montante e acabaram sequestrando Ivanilson que ficou em cativeiro até a noite de sábado, 15, quando foi libertado.