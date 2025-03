Sequestro do presidente do PV pode ter sido planejado por aliado! Pedido de resgate é de meio milhão

Ivanilson Gomes é presidente estadual do Partido Verde - Foto: Divulgação

Os envolvidos no sequestro do presidente estadual do Partido Verde, Ivanilson Gomes, estão cobrando resgate no valor de R$ 500 mil (meio milhão), segundo informações obtidas pelo Portal A TARDE.

A reportagem apurou ainda que um dos principais suspeitos de arquitetar o crime é um integrante do próprio partido, que teria, ainda, facilitado a ação dos sequestradores.

As informações não foram confirmados pela Polícia Civil, mas foram obtidas com exclusividade com fontes com que, por questão de segurança, preferem não ser identificadas.

Ivanilson foi sequestrado no início da tarde desta sexta-feira, 14, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador. Ele está mantido em cativeiro e os sequestradores já estão em contato com familiares para exigir resgate.

O contato dos sequestradores é com a esposa do presidente, que desde o início da tarde está na sede do PV, local em que o presidente do partido foi sequestrado. Ela já teria recebido imagens do marido no cativeiro.

Testemunhas estão sendo ouvidas e policiais civis estão em incursão em busca do paradeiro do presidente.