Presidente do PV está em cativeiro e sequestradores exigem pagamento de resgate

O presidente estadual do Partido Verde, Ivanilson Gomes - Foto: Divulgação

O presidente estadual do Partido Verde, Ivanilson Gomes, foi sequestrado no início da tarde desta sexta-feira, 14, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador. Conforme apurou o Portal A TARDE, ele está mantido em cativeiro e os sequestradores já estão em contato com familiares para exigir resgate.

O contato dos sequestradores é com a esposa de Ivanilson Gomes, que neste momento está na sede do PV, local em que o presidente do partido foi sequestrado. Ela já teria recebido imagens do marido no cativeiro.

Policiais civis e militares também se encontram na sede do partido acompanhando o desenrolar do caso.