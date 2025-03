Presidente de partido político é sequestrado em Salvador

Ivanilson Gomes é presidente estadual do Partido Verde - Foto: Divulgação

O presidente estadual do Partido Verde, Ivanilson Gomes, foi sequestrado no início da tarde desta sexta-feira, 14, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador.

Informações iniciais apontam que o sequestro aconteceu na sede do partido por volta da 14h30, quando Ivanilson foi abordado por homens armados. As informações são da TV Record.

Policiais civis e militares estão neste momento na sede do partido.