Tiroteio na Paralela: perseguição começou após assassinato em Itinga

Caio Filipe Reis Sande foi morto na Av. Paralela - Foto: Reprodução

A perseguição policial registrada na manhã desta sexta-feira, 14, na Avenida Luís Viana Filho, conhecida como Paralela, teve início em Lauro de Freitas. De acordo com informações preliminares, o suspeito morto durante a ação é um traficante da facção criminosa Comando Vermelho (CV), identificado como Caio Filipe Reis Sande, que teria cometido um assassinato pouco tempo antes na região de Itinga. As informações foram confirmadas pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia.

Caio teria sido baleado enquanto tentava fugir após matar um jovem identificado como Jackson, ajudante de pedreiro, que estaria a caminho do trabalho. Caio chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Roberto Santos, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a SSP, além de Caio, outros três homens são acusados de cometer o homicídio em Itinga antes de atirarem contra guarnição da PM.

Tiroteio na Paralela:

De acordo com a polícia, militares realizavam rondas na região, quando avistaram um veículo modelo Honda Fit, de cor branca, que, ao avistarem a viatura, iniciou fuga. Ainda de acordo com a PM, os agentes tentaram abordagem, quando os ocupantes do automóvel passaram a atirar. Além do suspeito morto, uma mulher que transitava no local como passageira em um mototáxi também foi baleada.

A mulher foi socorrida pelos militares e encaminhada para uma unidade de saúde da região, onde está internada. Não há informações sobre seu estado de saúde. O mototaxista, que não ficou ferido, acompanhou o atendimento.