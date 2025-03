Bandido que deu prejuízo de R$ 500 mil ao MCMV é preso em Salvador

Na ação foram apreendidos aparelhos celulares - Foto: Divulgação | Ascom PC-BA

Um homem, que faz parte de uma quadrilha especializada em roubos de fios, foi preso nesta sexta-feira, 14, no âmbito da Operação Astro Celeste, deflagrada pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC). A prisão aconteceu no bairro de Águas Claras, em Salvador.

O suspeito é investigado por ter praticado um roubo no dia 1º de fevereiro de 2025 em um condomínio, ainda em fase de construção, do Programa Minha Casa Vida, do Governo Federal, localizado na Avenida Aliomar Baleeiro, bairro de São Caetano. Na ocasião, sete homens armados, a bordo de um caminhão pequeno e de outro veículo, invadiram o canteiro de obras, renderam o segurança e roubaram toneladas de fios de cobre novos, avaliados em, aproximadamente, R$500 mil.

Na ação, foram apreendidos aparelhos celulares. A investigação segue em andamento para identificar os demais integrantes da quadrilha.