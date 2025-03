'Justiceiro' misterioso teria atirado em dupla para evitar assalto

Pablo e Marcos Paulo foram baleados, na noite da quarta-feira, 12, na Rua da Alfazema - Foto: Ascom Polícia Militar da Bahia

Para uma fonte policial, a morte de Pablo Ivis Santos Santana, na noite da quarta-feira, 12, no Caminho das Árvores, bairro nobre de Salvador, foi ação de um 'justiceiro' misterioso. Segundo ele, Pablo e o comparsa, identificado apenas como Marcos Paulo, estavam cometendo crimes, na Rua da Alfazema, quando um homem passou atirando.

O atirador é procurado pela polícia. "Disseram que eles estavam tentando assaltar na área. Aí o cara passou e 'meteu bala'", contou a fonte.



Pablo morreu no local, logo após ser atingido pelos disparos. Já Marcos Paulo foi encaminhado ao Hospital Geral do Estado (HGE), onde, até a noite desta quinta-feira, 13, seguia internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), intubado. Até o final da tarde da quinta-feira, o corpo de Pablo permanecia no Instituto Médico Legal Nina Rodrigues (IMLNR) aguardando familiares.

Sob anonimato, a fonte revelou ainda que a dupla vivia em situação de rua e que possui uma extensa lista criminal, por crimes diversos. "Puxaram a ficha deles, têm várias passagens", reafirmou o policial.

A morte de Pablo é investigada pela 1ª Delegacia de Homicídios (DH/ Atlântico), do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A tentativa de homicídio contra Marcos Paulo é apurada pela delegada Marita Souza, titular da 16ª Delegacia da Pituba. A reportagem tentou contato com ela, mas não obteve retorno.