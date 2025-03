Sequestro de presidente do PV: secretário aliado é preso após confessar participação

O presidente do PV, Ivanilson Gomes - Foto: Divulgação

O secretário estadual da Juventude do Partido Verde (PV), Gabriel Luis, confessou a participação no sequestro do presidente do próprio partido, Ivanilson Gomes. Segundo informações apuradas pelo Portal A TARDE com fontes policiais, o homem teria agido "sob pressão" de traficantes do Nordeste de Amaralina, bairro onde mora.

Aliado do presidente, Gabriel teria avisado aos traficantes, que fazem parte do Comando Vermelho (CV), que dentro da sede do PV havia uma quantia de R$ 500 mil (meio milhão). Diante disso, os suspeitos exigiram o auxílio do secretário para que ele facilitasse a entrada da dupla no local. "Foi então que Gabriel deixou o portão de entrada aberto e os criminosos conseguiram acessar a unidade", disse a fonte.

Durante o depoimento, Gabriel contou que, ao chegar ao local e não encontrar o dinheiro na unidade, "os traficantes então decidiram roubar as pessoas que estavam na sede, sequestrar o presidente e pedir resgate no valor de R$ 500 mil".

Fontes policiais afirmam que os sequestradores utilizaram um carro branco que havia sido roubado. O veículo, modelo Fiat Argo branco, estava sendo monitorado na Federação durante a manhã. Eles pegaram o automóvel no bairro, realizaram o sequestro e abandonaram o carro em Pituaçu, onde usaram outro veículo para seguir com o presidente. A suspeita da polícia é que tenham levado a vítima para o Nordeste de Amaralina.

A participação de Gabriel também foi percebida pelos policiais devido a uma moto usada pelo secretário. Segundo investigadores, a moto que ele usava diariamente era estacionada em outro local. No entanto, nesta sexta-feira, 14, ele a deixou em uma das entradas da sede, considerada um "ponto estratégico para rota de fuga".

Atitudes suspeitas

O Portal A TARDE apurou ainda que essa não é a primeira vez que Gabriel tem atitudes suspeitas. Há quatro anos no PV, ele já teria realizado ações que vão contra a política do partido. Sem dar detalhes, uma fonte interna disse que "ele já deveria ter sido expulso há muito tempo".

Além disso, segundo a fonte, Gabriel Luis tinha um cargo no Departamento Estadual de Trânsito (Detran), mas teria sido exonerado nesta semana.

A equipe de reportagem tenta contato com o Detran para confirmar a informação.

Sequestro no PV

Ivanilson Gomes foi sequestrado no início da tarde de sexta-feira, 14, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador. Conforme apurou o Portal A TARDE, ele está mantido em cativeiro e os sequestradores mantiveram contato com a esposa dele para exigir resgate. Ela chegou a receber imagens do marido no cativeiro.

Câmeras flagraram a ação dos criminosos: por volta das 12h38 de sexta, um Fiat Argo branco foi flagrado estacionando em frente à sede do Partido Verde. Dois homens desceram do veículo e entraram no prédio sem resistência, já que o portão estava aberto. Minutos depois, eles roubaram os celulares de seis funcionários e sequestraram Ivanilson. Um terceiro suspeito teria ficado no carro dando cobertura à ação.

Investigadores da 7ª Delegacia Territorial do Rio Vermelho e da Delegacia Especializada Anti-Sequestro (DAS) estiveram em diligências para localizar a vítima e identificar os envolvidos no crime.

Ivanilson Gomes foi libertado pelos sequestradores na noite de sábado, 15, e conforme a SSP-BA, 'encontra-se em segurança'.

