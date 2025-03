Presidente do PV na Bahia ainda não foi libertado de sequestro; veja imagens da ação

Dupla entrou na sede do PV sem nenhuma resistência. Portão já estava aberto - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Era por volta das 12h38 desta sexta-feira, 14, quando um veículo Fiat Argo branco, de dados ainda desconhecidos, apareceu nas imagens de uma câmera de segurança da Rua João Gomes, no Rio Vermelho. Em segundos, o carro foi estacionado em frente à sede do Partido Verde e, de dentro dele, desceram dois homens. Um trajava calça cinza, camisa de cor clara e boné, enquanto o outro vestia camisa azul e calça jeans.

Sem demonstrar nenhuma preocupação, a dupla seguiu caminhando calmamente em direção ao prédio do PV e, conforme registrado na filmagem, acessou o local sem nenhuma resistência. Segundo uma fonte policial, o portão já estava aberto, o que indica a possibilidade de eles terem contado com a ajuda de algum aliado de dentro do partido. A partir desse momento, não é mais possível ver o que acontece no interior do imóvel.

Ainda de acordo com a fonte, momentos após roubarem os celulares de seis funcionários, os criminosos deixaram a sede levando o presidente do partido, Ivanilson Gomes. Conforme apurado pelo Portal A TARDE, eles foram ao local com a intenção de roubar R$ 500 mil (meio milhão), que acreditavam estar guardados em um cofre no prédio. No entanto, como não encontraram o valor, decidiram sequestrar a vítima e pedir um resgate. Um terceiro suspeito teria ficado no veículo aguardando os comparsas.

Confira o momento:

Até o fechamento desta matéria, Ivanilson ainda não havia sido localizado. Investigadores da 7ª Delegacia Territorial do Rio Vermelho e da Delegacia Especializada Anti-Sequestro (DAS) seguem em diligência nas ruas.