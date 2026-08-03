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FIM DO RECESSO

ALBA e Câmara de Salvador retomam trabalhos sob ritmo eleitoral

Tendência é a de que haja ritmo mais cadenciado nas duas Casas, devido ao pleito de outubro

Yuri Abreu
Por
Câmara de Salvador retoma atividades nesta segunda-feira, 3, após recesso de julho
Câmara de Salvador retoma atividades nesta segunda-feira, 3, após recesso de julho - Foto: Antônio Queiros / CMS
Eleições 2026

Com a tendência de um ritmo mais cadenciado neste segundo semestre, devido à realização das eleições, a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) e a Câmara Municipal de Salvador (CMS) retomam as atividades nesta segunda-feira, 3, após o recesso de julho.

Na CMS, a abertura da 37ª Sessão Ordinária será às 14h30 e conduzida pelo presidente da Casa, vereador Carlos Muniz (PSDB).

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"Vamos retomar as atividades, mantendo nosso ritmo de trabalho e nossa produtividade. Continuaremos debruçados nos projetos da Casa e nas matérias do Executivo para atender às demandas", afirmou o tucano.

Pauta híbrida e produtividade

Segundo o líder do governo na CMS, Kiki Bispo (União Brasil), mesmo com a proximidade das eleições de outubro, os trabalhos na Casa não devem ser afetados.

"Vamos voltar na segunda com todo gás e uma pauta híbrida. Nós sabemos que estamos em ano eleitoral, mas eu acredito que a Câmara também vai se pautar com matérias importantes ao longo desses dois meses", disse o edil.

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A mesma linha de pensamento tem o líder da base de oposição na Casa, Randerson Leal (Podemos). Para ele, é possível se organizar mesmo com a campanha eleitoral ganhando forma.

"Sabemos que vamos ter uma eleição geral e desejamos que isso não impacte o trabalho, a produtividade e as sessões. Costumo dizer que tem tempo para tudo, basta a gente se organizar. Dá para fazer as sessões, as audiências públicas, aprovar projetos importantes e também para fazer o trabalho nas comunidades", comentou.

O que está previsto para hoje?

A pauta do expediente da sessão de reabertura prevê a votação da ata da sessão anterior e a leitura do expediente pelo 1º secretário, vereador Cláudio Tinoco (União).

Na sequência, será realizado o Pinga-Fogo, momento em que vereadores previamente inscritos utilizam a tribuna por até cinco minutos para apresentar posicionamentos sobre assuntos de interesse da cidade.

Após este momento, a sessão seguirá com as representações partidárias, etapa em que os líderes das bancadas e dos partidos ocupam a tribuna para expor as posições de seus grupos sobre os principais temas da agenda política e administrativa.

Alba pode adotar modelo híbrido

Se na CMS a tendência é de trabalhos mais moderados, o cenário na Assembleia Legislativa da Bahia deve ser ainda mais latente, já que a grande maioria dos deputados de mandato deve percorrer a Bahia para garantir a recondução ao posto, a partir de 2027.

Em julho, a Casa adotou o chamado turnão. A partir de hoje, no entanto, acontece o retorno do expediente normal em dois turnos, com o retorno das sessões ordinárias e reuniões de comissões.

Alba também volta as atividades nesta semana
Alba também volta as atividades nesta semana - Foto: Carlos Amilton | Agência ALBA

Porém, para evitar o esvaziamento da Casa em votações importantes ao longo dos próximos dois meses, a presidente Ivana Bastos (PSD) já aventou a possibilidade de os parlamentares adotarem o regime híbrido de votação.

Debates decisivos

O tema vai ser o ponto central de duas reuniões decisivas previstas para terça-feira, 4: um encontro da Mesa Diretora e uma reunião com o colegiado de Líderes.

“Fizemos um levantamento e algumas Assembleias já estão de forma híbrida. Outras mantêm o modelo desde a época da pandemia e há Casas que só pretendem adotar em setembro”, explicou a presidente ao portal A TARDE, durante a convenção da federação PT/PV/PCdoB realizada no último sábado, 1º, no Parque de Exposições, em Salvador.

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Alba Bahia Câmara de Salvador eleições 2026

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