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VIABILIDADE

ALBA discute retorno das sessões híbridas na terça-feira

Mesa Diretora e lideranças partidárias definem regras do novo modelo

Leo Almeida, Cássio Moreira e Rodrigo Tardio
Por Leo Almeida, Cássio Moreira e Rodrigo Tardio
| Atualizada em
Ivana disse que gestão realizou um mapeamento para avaliar a viabilidade do formato
Ivana disse que gestão realizou um mapeamento para avaliar a viabilidade do formato - Foto: Raphael Muller | AG. A TARDE
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A Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) define na próxima terça-feira, 4, se vai adotar o modelo híbrido de votação e deliberação no segundo semestre.

O anúncio foi feito pela presidente da Casa, deputada Ivana Bastos (PSD), durante a convenção da federação PT/PV/PCdoB realizada neste sábado, 1, no Parque de Exposições, em Salvador.

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O tema vai ser o ponto central de duas reuniões decisivas na reabertura dos trabalhos legislativos: um encontro da Mesa Diretora e uma reunião com o colegiado de Líderes.

O que falta para deliberar as sessões híbridas? Presidente da ALBA responde

De acordo com a parlamentar, a gestão realizou um mapeamento para avaliar a viabilidade do formato no estado com base em experiências pelo país.

“Fizemos um levantamento e algumas Assembleias já estão de forma híbrida. Outras mantêm o modelo desde a época da pandemia e há Casas que só pretendem adotar em setembro”, explicou a presidente ao portal A TARDE.

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Sem imposição x decisão coletiva: o que pensa presidente da ALBA sobre o modelo de sessão

Apesar dos estudos prévios, Ivana Bastos (PSD) ressaltou que a medida não vai ser imposta pela presidência. De acordo com ela, qualquer alteração na dinâmica de votação vai depender do consenso entre as bancadas do governo e da oposição.

“A decisão é coletiva, do Colegiado de Líderes e da Mesa Diretora”, enfatizou.

Caso aprovado, o modelo híbrido permitirá que parlamentares participem de sessões e votações de forma remota, mantendo simultaneamente as atividades presenciais no Plenário Orlando Spínola.

A expectativa é que o regramento final seja divulgado logo após as deliberações de terça-feira.

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Assembleia Legislativa Bahia Colegiado de Líderes Ivana Bastos MESA DIRETORA votação híbrida

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