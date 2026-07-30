Suspeita de favorecimento trava licitação de trio em Mata de São João

A condução do Pregão Eletrônico nº 062/2026, voltado à contratação de empresa especializada na locação de trio elétrico, tornou-se alvo de questionamentos formais em Mata de São João, Região Metropolitana de Salvador, gestão do prefeito Bira da Barraca (União Brasil).

A contestação foi levantada pela 'Light Produções e Eventos Eireli', que aponta inconsistências e paralisações injustificadas na atuação do pregoeiro encarregado do certame, realizado no último dia 22 deste mês.

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Celeridade seletiva

De acordo com os relatos da denúncia, as fases iniciais do certame foram marcadas por um ritmo ágil, já que o responsável pela condução da disputa agiu com extrema celeridade ao convocar e, subsequentemente, inabilitar as empresas primeiras colocadas que não anexaram as propostas e as documentações exigidas — cumprimento rigoroso do que previa o edital.

O cenário, contudo, mudou drasticamente ao alcançar a terceira colocada. Mesmo apresentando a mesma irregularidade das concorrentes anteriores — a ausência de documentos e proposta —, a empresa não foi desclassificada de imediato. Em vez de manter o padrão adotado até então, o procedimento foi paralisado de forma repentina.

Desde a interrupção, o sistema não registrou nenhuma manifestação oficial sobre o prosseguimento da disputa, tampouco emitiu comunicados formais alertando os participantes sobre uma eventual suspensão ou adiamento dos atos.

Paralisação sem explicação

A falta de posicionamento oficial gera apreensão nos bastidores da licitação. A quarta colocada, apontada como a próxima participante efetivamente apta para convocação, monitora a plataforma do sistema diariamente desde o último dia 22 de julho, sem obter respostas ou atualização de status.

De acordo com o sócio-administrador da Light Produções, J.C.S., foram enviados à gestão municipal de Mata de São João, questionamentos sobre a continuidade da sessão pública, bem como a convocação das licitantes remanescentes à administração municipal, já que a empresa foi a quarta colocada no pregão eletrônico.

O questionamento foi feito justamente porque a empresa verificou que o prazo concedido para a terceira colocada, com o objetivo de apresentar a proposta readequada de documentos de habilitação, transcorreu no último dia 22, sem que a licitante atendesse a convocação.

A reportagem de A TARDE procurou a Prefeitura de Mata de São João, e ainda aguarda resposta aos questionamentos.