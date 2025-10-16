Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > PORTAL MUNICÍPIOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

IRREGULARIDADES

Empresa questiona eliminação em licitação de Mata de São João

Denunciante comprovou, por documentos, experiência em eventos para mais de 200 pessoas

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

16/10/2025 - 14:48 h
Bira da Barraca (União Brasil), prefeito de Mata de São João
Bira da Barraca (União Brasil), prefeito de Mata de São João -

O prefeito de Mata de São João, Região Metropolitana de Salvador, Agostinho Batista dos Santos Neto, conhecido como Bira da Barraca (União Brasil), bem como a pregoeira municipal Aizi de Oliveira Rolemberg foram denunciados por prováveis irregularidades em um pregão eletrônico, o qual teve como objeto, a contratação de serviços de buffet para a festa de confraternização dos servidores do município, com valor estimado em R$ 375 mil.

Leia Também:

Salsicha em merenda escolar vira polêmica em cidade baiana
Tremor de 4,2 na escala Richter é registrado em Luís Eduardo Magalhães
Contrato de R$ 2 milhões beneficia empresa de pai e irmã de prefeito

A empresa 'RRF Alimentos LTDA" questionou a desclassificação no certame, embora tenha apresentado documentos que comprovem experiência para eventos com mais de 200 pessoas.

Tudo sobre Portal Municípios em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A empresa diz que foi eliminada irregularmente pela pregoeira, embora tenha apresentado documentação solicitada por diligência. A vencedora do certame foi a 'Churrascaria Charrete LTDA', a qual apresentou proposta de R$ 319.850 reais, valor R$ 2.150 reais abaixo do que propôs a denunciante.

De acordo com os documentos analisados, a vencedora teria apresentado atestado técnico mais robusto, indicando capacidade para atender até 1.500 pessoas.

O pedido de medida cautelar para suspender a licitação foi negado pelo TCM, o qual entendeu que não havia, por ora, risco de lesão ao erário ou indícios de direcionamento.

Ainda assim, o órgão determinou a notificação do prefeito e da pregoeira, para que apresentem defesa no prazo de 20 dias e que informe a decisão à empresa denunciante.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bira da Barraca buffet Confraternização denúncia irregularidades licitação Mata de São João PREFEITURA PREGÃO ELETRÔNICO Servidores municipais

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Bira da Barraca (União Brasil), prefeito de Mata de São João
Play

Taxa de R$ 700 para ir à praia? Turistas denunciam cobrança no Conde

Bira da Barraca (União Brasil), prefeito de Mata de São João
Play

"Vá jogar lixo na casa da desgraça", brada prefeito de cidade baiana

Bira da Barraca (União Brasil), prefeito de Mata de São João
Play

Homem é acusado de dar golpe de quase R$ 4 milhões na RMS

Bira da Barraca (União Brasil), prefeito de Mata de São João
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

x