Crise no DC-BA tem novo capítulo na disputa ao governo do Estado

A crise no partido Democracia Cristã (DC) na Bahia parece não ter fim. Após realizar duas convenções, no último final de semana, que homologaram dois nomes para a disputa ao governo do Estado — José Estevão e Ariel Capistrano —, apenas um deles teve seu nome registrado pela legenda no portal DivulgaCand, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Em levantamento feito pelo portal A TARDE na plataforma, o nome de Ariel Capistrano aparece no rol junto aos de ACM Neto (União) e Ronaldo Mansur (PSOL) — o nome de Jerônimo Rodrigues (PT) ainda não aparece na lista, mas o governador teve seu nome oficializado como candidato à reeleição em convenção no último sábado, 1º, com a presença de Lula (PT).

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Registro da candidatuta de Ariel Capistrano ao governo da Bahia, no site do TSE - Foto: Reprodução/DivulgaCand TSE

Conforme os dados, o vice de Ariel Capistrano é Zé Augusto, também do mesmo partido. Com relação aos bens, Ariel afirmou ter um terreno de R$ 500 mil. Na mesma busca, a situação da candidatura dele está "Aguardando Julgamento", assim como a situação do partido.

Nascido em 1º de novembro de 1986 em Feira de Santana, Capistrano tem o Ensino Médio Incompleto. Empresário e casado, ele se autodeclarou como preto.

José Estevão reafirma legalidade da sua candidatura

Procurado pelo portal A TARDE, José Estevão voltou a reafirmar a legalidade da sua candidatura ao governo da Bahia. A reportagem teve acesso a documentos que ratificam, segundo ele, que o adversário não será candidato.

De acordo com ele, é possível que, neste primeiro momento, existam dois candidatos registrados pelo mesmo partido no sistema. No entanto, ainda conforme Estevão, a legislação, assim como as decisões da Justiça, dão ganho de causa ao grupo de que ele faz parte.

"Há uma decisão da Justiça que anula a convenção realizada por ele. Como a convenção dele ocorreu no sábado, ele pode ter acessado o site, com uma senha auxiliar, e feito o cadastro dos dados. No entanto, nós temos decisões do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Justiça Eleitoral e atas que nos referendam como o candidato do partido. Eu desafio a Ariel Capistrano a apresentar algo neste sentido", desafiou José Estevão.

Duas convenções, mas e o candidato oficial?

O racha dentro do DC baiano rendeu ao partido duas convenções partidárias distintas. A primeira foi realizada no último sábado, 1º, na sede do partido, localizado no bairro do Campo da Pólvora, em Salvador, em favor de Capistrano.

“Todas as duas convenções estão dentro da legalidade, tem valor judicialmente falando. Independente da ordem judicial ser ao nosso favor ou a favor de Estevão, [...] vamos cumprir e honrar com todos os compromissos”, disse Ariel, em um vídeo obtido pelo portal A TARDE.

A segunda, que consolidou o nome de José Estevão ao título de candidato ao governo da Bahia, foi realizada na manhã deste domingo, 2, na Estrada da Liberdade, também na capital baiana.

“Eles continuam enganando meia dúzia de pessoas que não querem acreditar no que estão vendo. De forma que a liminar já foi julgada em nosso favor. Nós temos uma liminar que nos deu o direito de fazer essa convenção. Então, a convenção que eles estão fazendo é clandestina”, declarou ele.