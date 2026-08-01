Jerônimo reforça aliança com Lula na Bahia: “Andaremos de mãos dadas”

Durante discurso na convenção partidária da Federação Brasil da Esperança (PT-PCdoB-PV) neste sábado, 1º, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) disse que a Bahia vai “andar de mãos dadas” com o presidente Lula, que também participa do ato.

O evento confirmou a candidatura de Jerônimo ao Palácio de Ondina, assim como o do vice, Geraldo Júnior, do MDB, e as candidaturas petistas ao Senado, Jaques Wagner, postulante à reeleição, e Rui Costa.

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“Além de trabalhar dia e noite, eu tenho fé presidente, que nós andaremos de mãos dadas, a Bahia e o Brasil, fazendo a nossa parte ampliando as políticas para o povo. As palavras de Otto, de Rui, de Wagner, dão conta do quanto o senhor, do quanto a presidenta Dilma mudaram nosso estado”, disse Jerônimo.

Na base governista, o evento está sendo tratado como a maior convenção que a Bahia já viu. A previsão é de participação de dezenas de prefeitos de diversas regiões do estado que trarão suas comitivas, assim como os candidatos a deputados federais e estaduais.

Jerônimo discursa durante convenção no Parque de Exposições. - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Jerônimo Rodrigues oficializa candidatura à reeleição sob as bênçãos de Lula

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) oficializou, em convenção realizada neste sábado, 1, sua candidatura à reeleição na disputa pelo governo do Estado, no Parque de Exposições, em Salvador.

O ato contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tem na Bahia, quarto maior colégio eleitoral do país, seu principal reduto eleitoral para tentar o quarto mandato em outubro.

Jerônimo Rodrigues durante convenção no Parque de Exposições. - Foto: Eduardo Dias | Ag. A TARDE

Jerônimo exalta lealdade de Otto Alencar e apoio de prefeitos

Em discurso, Jerônimo destacou a força dos prefeitos do interior e agradeceu pela presença na convenção. Na declaração, o governador também reforçou a aliança com o senador Otto Alencar, que foi na contramão do PSD nacional ao permanecer na base governista na Bahia.

"Não é pelo voto ou pela campanha, porque nós somos um projeto só. Nós temos um único projeto, de poder pegar na mão de vocês, de poder não fechar a porta, quando alguns não votaram em nós. Atrás de um prefeito, tem uma população, tem um povo, e por isso, eu agradeço a amizade, eu agradeço a grandeza de vocês. Lula, Bahia vai te entregar, três senadores de verdade, de verdade. Otto, sua decisão, não é que você desobedeceu PSD, você manteve a sua linha, quem mudou de lado foi o PSD em outros estados".