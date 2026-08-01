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DISCURSO

Otto Alencar sobe tom em convenção e chama oposição de "lesa-pátria"

Parlamentar acusou os adversários políticos de agirem contra os interesses nacionais

Cássio Moreira, Leo Almeida e Anderson Ramos
Por Cássio Moreira, Leo Almeida e Anderson Ramos
| Atualizada em
Presidente do PSD baiano reforçou aliança com Governo Federal
Presidente do PSD baiano reforçou aliança com Governo Federal - Foto: Eduardo Dias | AG. A TARDE
Eleições 2026

Em um discurso marcado pelo tom forte e de alinhamento político direto, o senador Otto Alencar (PSD-BA) fez duras críticas à oposição durante a convenção da Federação Brasil da Esperança (PT, PV e PCdoB), realizada no Parque de Exposições, em Salvador.

Ao tomar a palavra para o público presente, o parlamentar acusou os adversários políticos de agirem contra os interesses nacionais para obter ganhos eleitorais e cobrou posicionamentos claros dos adversários no cenário político estadual e nacional.

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Durante o pronunciamento, Otto afirmou que lideranças da oposição preferem agir nos bastidores a assumir publicamente os alinhamentos e defesas operacionais.

De acordo com o senador, a postura de fragilizar a economia e as instituições públicas prejudica diretamente a população.

"Eles se escondem atrás da decisão de querer prejudicar o povo brasileiro, a indústria e o governo do Brasil", disparou o senador, classificando a conduta dos adversários como atitude de "lesa-pátria".

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Transparência

Ao exigir transparência do campo oposicionista sobre quais projetos e lideranças representam no pleito, o presidente do PSD baiano reforçou a aliança com o Governo Federal e desafiou os rivalizadores a mostrarem a "cara" ao eleitorado.

"Botem a cara, digam com quem estão. Eu, por exemplo, estou com o presidente do meu país, Luiz Inácio Lula da Silva. Portanto, não mintam. A política ficou para quem tem coragem", declarou Otto Alencar sob aplausos de militantes e correligionários.

Ato político

O ato político da Federação PT, PV e PCdoB reuniu diversas lideranças do grupo governista baiano, prefeitos, deputados e militantes de vários municípios do estado, marcando a consolidação das alianças regionais e o alinhamento das forças estaduais com a base do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

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Tags

Aliança PT PV PCdoB Críticas à Oposição eleições 2024 Política brasileira Senador Otto Alencar transparência política

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