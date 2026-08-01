Ministra Margareth Menezes defende protagonismo da cultura: "Alimenta a alma"

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A ministra da Cultura, Margareth Menezes, defendeu que o setor ocupe um lugar central e prioritário nas políticas e diretrizes de governo neste sábado, 1, durante convenção partidária Brasil da Esperança (PT, PV e PCdoB), em Salvador.

"A cultura tem que ser principal ponto também. A cultura tem que estar no nosso prato de comida. A cultura alimenta a alma. A cultura gera emprego e renda, transformação social", declarou a ministra.

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Diante de lideranças políticas e militantes na capital baiana, a ministra enfatizou que o investimento cultural vai muito além do entretenimento, atuando diretamente como vetor socioeconômico e de afirmação da cidadania.

Celebração de trajetória

Ao discursar, Margareth Menezes também mencionou o marco da trajetória artística, que completa quatro décadas. "Para o ano completo, 40 anos de carreira", destacou, conectando sua vivência no meio cultural à urgência de políticas públicas estruturantes para a área.

A ministra reforçou que o engajamento e a união política no evento visam garantir a continuidade e o fortalecimento do campo cultural no país.