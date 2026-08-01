Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ELEIÇÕES

FORTALECIMENTO

Ministra Margareth Menezes defende protagonismo da cultura: "Alimenta a alma"

Margareth Menezes, destacou força do setor como gerador de emprego, renda e transformação social

Leo Almeida e Rodrigo Tardio
Por Leo Almeida e Rodrigo Tardio
| Atualizada em
Margareth mencionou marco da trajetória artística, que vai completar quatro décadas
Margareth mencionou marco da trajetória artística, que vai completar quatro décadas - Foto: Leo Almeida | Ag. A TARDE
Eleições 2026

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, defendeu que o setor ocupe um lugar central e prioritário nas políticas e diretrizes de governo neste sábado, 1, durante convenção partidária Brasil da Esperança (PT, PV e PCdoB), em Salvador.

"A cultura tem que ser principal ponto também. A cultura tem que estar no nosso prato de comida. A cultura alimenta a alma. A cultura gera emprego e renda, transformação social", declarou a ministra.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Diante de lideranças políticas e militantes na capital baiana, a ministra enfatizou que o investimento cultural vai muito além do entretenimento, atuando diretamente como vetor socioeconômico e de afirmação da cidadania.

Leia Também:

ESTRATÉGIA

Secretário destaca papel decisivo de Lula nas eleições na Bahia
Secretário destaca papel decisivo de Lula nas eleições na Bahia imagem

FALHA ADMINISTRATIVA

Ex-prefeito de Itapetinga efetuou manobra fiscal de R$ 10 milhões
Ex-prefeito de Itapetinga efetuou manobra fiscal de R$ 10 milhões imagem

OMISSÃO

Após anos na gaveta, Justiça manda Conquista criar Plano de Saneamento
Após anos na gaveta, Justiça manda Conquista criar Plano de Saneamento imagem

Celebração de trajetória

Ao discursar, Margareth Menezes também mencionou o marco da trajetória artística, que completa quatro décadas. "Para o ano completo, 40 anos de carreira", destacou, conectando sua vivência no meio cultural à urgência de políticas públicas estruturantes para a área.

A ministra reforçou que o engajamento e a união política no evento visam garantir a continuidade e o fortalecimento do campo cultural no país.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

cultura e cidadania eventos políticos Fortalecimento Cultural Margareth Menezes ministra da Cultura políticas culturais

Relacionadas

Mais lidas