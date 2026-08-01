Com Lula, PT faz “maior convenção da história” para lançar Jerônimo à reeleição

Liderada pelo PT, a Federação Brasil da Esperança (PT-PCdoB-PV) fará neste sábado (1º) a convenção partidária que vai confirmar a candidatura do governador Jerônimo Rodrigues à reeleição. O ato político será realizado no Parque de Exposições, na Avenida Paralela, a partir das 9h.

Na base governista, o evento está sendo tratado como a maior convenção de todos os tempos na Bahia. A previsão é de participação de dezenas de prefeitos de diversas regiões do estado que trarão suas comitivas, assim como os candidatos a deputados federais e estaduais. A missão é lotar o espaço, numa clara demonstração de força política.

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Presidente Lula (PT) ao lado do governador Jerônimo Rodrigues (PT). - Foto: SEAUD | PR

Para ajudar no cumprimento deste objetivo, o ato terá o presidente Lula como atração principal. A Bahia foi um dos dois estados escolhidos pelo líder petista para participar da convenção. O outro foi o Ceará, que terá Elmano de Freitas (PT) na disputa à reeleição.

Além de Lula e Jerônimo, o evento terá a participação do vice Geraldo Júnior, do MDB, e dos candidatos petistas ao Senado, Jaques Wagner, postulante à reeleição, e Rui Costa.

“É a convenção de Lula e Geraldo Alckmin, Jero e Geraldinho, Rui Costa, Jaques Wagner e os deputados federais e estaduais na maior convenção da história da Bahia”, disse Jerônimo em um vídeo nas redes sociais.

Caciques em São Paulo

O ato que confirmará o presidente Lula (PT) como candidato à reeleição para o quarto mandato no Brasil contará com a presença em massa dos caciques baianos. A convenção partidárias do petista ocorre no próximo domingo, 2, em São Paulo.

A informação foi confirmada na manhã desta sexta-feira, 31, pelo senador Jaques Wagner, do mesmo partido. Segundo ele, a ida dos baianos a convenção é uma forma de retribuir a cortesia do chefe do Executivo, que estará presente nas convenções da sigla na Bahia, marcada para sábado, 1º.

Entre os nomes que vão embarcar para o estado paulista estão: