A TARDE Eleições reflete sobre participação feminina na política

A edição desta sexta-feira, 31, do programa A TARDE Eleições, no A TARDE Play, discutiu sobre a participação feminina na política baiana e nacional. Com apresentação dos jornalistas Eduardo Dias e Leo Almeida, o programa discutiu a convenção da Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV), o plano de governo de ACM Neto e trouxe um debate necessário sobre a representatividade feminina nas urnas.

Tratando sobre a equidade nas eleições, as discussões levantaram a constatação de que, pelo segundo ano seguido, a disputa pelo Governo do Estado não terá uma mulher no páreo. A última postulante ao Palácio de Ondina foi Célia Sacramento (REDE), em 2018.

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“Não temos uma prefeita em Salvador desde os anos 90, com Lídice. E, pelo segundo ano consecutivo, não temos candidaturas femininas. Não temos nenhuma. Nem nesses partidos nanicos nós temos candidaturas registradas até então”, refletiu o coordenador do Núcleo de Política do Grupo A TARDE, Eduardo Dias.

Outro detalhe que chamou atenção foi o êxito eleitoral das candidaturas femininas. Apesar de serem a maioria no eleitorado, com 53%, apenas 13% dos prefeitos eleitos nas eleições de 2024 são mulheres. Além disso, foram discutidos os espaços de protagonismo na política.

“A gente tem maioria das mulheres eleitoras, a maior parte da população, mas isso não se transmite quando a gente chega nas eleições. Pelos dados do TSE, 82% dos vereadores eleitos em 2024 são homens, 81% dos vice-prefeitos são homens e 87% dos prefeitos são homens”, trouxe o repórter de política, Leo Almeida.

Toda segunda, quarta e sexta, acompanhe a análise e a repercussão dos principais fatos da semana na política baiana e nacional, com a equipe de política do Grupo A TARDE.

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