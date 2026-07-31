Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

ELEIÇÕES 2026

Aladilce Souza será 2° suplente na chapa de Jaques Wagner ao Senado

Vereadora de Salvador pelo PCdoB ficará ao lado de Edvaldo Brito

Ane Catarine
Por
Imagem ilustrativa da imagem Aladilce Souza será 2° suplente na chapa de Jaques Wagner ao Senado
Foto: Divulgação
Eleições 2026

O senador Jaques Wagner (PT), pré-candidato à reeleição, confirmou nesta sexta-feira, 31, o nome da vereadora de Salvador Aladilce Souza (PCdoB) como segunda suplente na chapa para a disputa pelo Senado.

Em entrevista à rádio Baiana FM, o petista afirmou que a oficialização do nome ocorrerá ainda hoje, durante evento realizado na sede do PT Bahia para confirmar a chapa proporcional do partido para as eleições de outubro.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

No último dia 21, Wagner já havia definido o ex-vereador Edvaldo Brito (PSD) como primeiro suplente.

Leia Também:

SUPLÊNCIA

Participação de Wagner gera expectativa na convenção do PCdoB
Participação de Wagner gera expectativa na convenção do PCdoB imagem

COMBATE AO CRIME

Wagner defende união e rejeita uso político da segurança pública
Wagner defende união e rejeita uso político da segurança pública imagem

É OFICIAL!

Jaques Wagner confirma Edvaldo Brito como suplente no Senado
Jaques Wagner confirma Edvaldo Brito como suplente no Senado imagem

Convenção nacional

A Convenção Estadual do PT na Bahia será realizada neste sábado, 1º, a partir das 9h, no Parque de Exposições de Salvador.

O evento contará com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e vai oficializar a chapa majoritária do partido para as eleições na Bahia.

A composição é formada por:

  • Jerônimo Rodrigues (PT): candidato à reeleição ao governo da Bahia;
  • Geraldo Júnior (MDB): candidato a vice-governador;
  • Jaques Wagner (PT): candidato à reeleição ao Senado;
  • Rui Costa (PT): candidato ao Senado.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Aladilce Souza JAQUES WAGNER pcdob PT

Relacionadas

Mais lidas