ELEIÇÕES 2026
Aladilce Souza será 2° suplente na chapa de Jaques Wagner ao Senado
Vereadora de Salvador pelo PCdoB ficará ao lado de Edvaldo Brito
O senador Jaques Wagner (PT), pré-candidato à reeleição, confirmou nesta sexta-feira, 31, o nome da vereadora de Salvador Aladilce Souza (PCdoB) como segunda suplente na chapa para a disputa pelo Senado.
Em entrevista à rádio Baiana FM, o petista afirmou que a oficialização do nome ocorrerá ainda hoje, durante evento realizado na sede do PT Bahia para confirmar a chapa proporcional do partido para as eleições de outubro.
No último dia 21, Wagner já havia definido o ex-vereador Edvaldo Brito (PSD) como primeiro suplente.
Leia Também:
Convenção nacional
A Convenção Estadual do PT na Bahia será realizada neste sábado, 1º, a partir das 9h, no Parque de Exposições de Salvador.
O evento contará com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e vai oficializar a chapa majoritária do partido para as eleições na Bahia.
A composição é formada por:
- Jerônimo Rodrigues (PT): candidato à reeleição ao governo da Bahia;
- Geraldo Júnior (MDB): candidato a vice-governador;
- Jaques Wagner (PT): candidato à reeleição ao Senado;
- Rui Costa (PT): candidato ao Senado.