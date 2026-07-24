Wagner defende união e rejeita uso político da segurança pública

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O combate ao crime organizado no Brasil e na Bahia exige uma atuação articulada e livre de disputas partidárias. A avaliação foi feita pelo senador Jaques Wagner (PT-BA) nesta sexta-feira, 24, em entrevista concedida à Rádio Andaiá FM, de Santo Antônio de Jesus.

Ao analisar os dados recentes de segurança pública, o parlamentar defendeu o fortalecimento da cooperação entre a União, os estados e as prefeituras.

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Durante a entrevista, Wagner rechaçou tentativas de partidarizar os índices de criminalidade no estado. O senador lembrou que três das cinco cidades baianas que figuram entre as mais violentas — Jequié, Porto Seguro, são administradas por gestores da oposição.

Contudo, ressaltou que usar esse dado para apontar culpados seria uma abordagem reducionista de um problema complexo.

"Se eu quisesse ser leviano, poderia dizer que três dessas cidades são geridas pela oposição. Mas falar isso seria simplificar o assunto, porque o problema é estrutural e muito mais profundo. O crime organizado não respeita fronteiras nem partidos", declarou o parlamentar.

Responsabilidade compartilhada

O senador disse que, mesmo a gestão ostensiva e investigativa da segurança pública seja uma competência prioritária do Governo do Estado, a prevenção primária depende diretamente da gestão municipal.

De acordo com Wagner, ações de ordenamento urbano, iluminação pública adequada, programas sociais e o fortalecimento das Guardas Municipais são determinantes para reduzir a vulnerabilidade dos territórios à violência.

Como exemplo prático de cooperação e investimento focado, o parlamentar citou a trajetória de Santo Antônio de Jesus. O município, que já liderou o ranking das cidades mais violentas do estado, ocupa atualmente a 170ª posição.

A mudança de patamar ocorreu após a implantação de estruturas especializadas da Polícia Militar na região, como o Comando de Policiamento Regional (CPR Recôncavo) e a Rondesp.

A melhoria no município acompanha os indicadores estaduais do Governo Jerônimo Rodrigues. Apesar dos desafios logísticos e populacionais da Bahia, o estado registrou uma redução de quase 10% nos índices de violência em 2025, resultado superior à média de redução nacional, que ficou em 8,2%.

Foco na inteligência

Na esfera nacional, o senador reforçou o apoio à aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública e à criação do Ministério da Segurança Pública pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O objetivo das medidas é pactuar ações diretas com os 27 governadores do país.

Ao abordar a origem de grandes facções criminosas, como o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV), Wagner ressaltou que tais organizações surgiram em estados historicamente governados pela direita e se expandiram pelo território nacional.

"O crime hoje é uma multinacional do mal. Não se combate isso apenas com o policial na rua, mas atacando onde dói: no bolso do crime organizado, com tecnologia e inteligência cibernética", finalizou o senador.