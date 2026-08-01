Secretário destaca papel decisivo de Lula nas eleições na Bahia

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Durante a convenção da federação PT, PV e PCdoB realizada neste sábado, 1, em Salvador, o secretário de Justiça e Direitos Humanos do Estado da Bahia (SJDH), Felipe Freitas, ressaltou a centralidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a estratégia e sucesso do grupo político no cenário eleitoral baiano.

Em tom entusiasta, diante de militantes e lideranças partidárias, Freitas apontou que a transferência de votos e a imagem do chefe do Executivo Federal continuam sendo o principal motor da campanha no estado.

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Aproximação histórica

De acordo com o titular da SJDH, os dados levantados junto ao eleitorado reforçam a aproximação histórica entre o gestor e a população baiana.

"Nós temos as melhores expectativas e, sem sombra de dúvida, Lula é determinante para esse processo eleitoral. Isso é o que causa tanta preocupação nos adversários", declarou o secretário.

Ao avaliar a recepção do eleitorado, Felipe Freitas destacou o alinhamento político e afetivo entre a Bahia e a liderança nacional petista, definindo o cenário como um "caso de amor" reafirmado em cada encontro político.

"Lula adora a Bahia e está muito contente de estar aqui conosco. O povo da Bahia, de acordo com as pesquisas, quer votar em Lula. É um caso de amor de Lula com a Bahia e da Bahia com Lula que se consagra em mais uma convenção", finalizou.