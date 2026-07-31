Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

FALHA ADMINISTRATIVA

Ex-prefeito de Itapetinga efetuou manobra fiscal de R$ 10 milhões

Rodrigo Hagge foi penalizado em R$ 2 mil por irregularidades em contribuições previdenciárias

Rodrigo Tardio
Por
| Atualizada em
Gestão declarou, nos anos de 2018 e 2019, aproximadamente R$ 10 milhões em créditos previdenciários
Gestão declarou, nos anos de 2018 e 2019, aproximadamente R$ 10 milhões em créditos previdenciários - Foto: Divulgação
Eleições 2026

Em sessão realizada nesta quinta-feira, 30, o Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA) julgou procedente a representação apresentada pela Receita Federal contra o ex-prefeito de Itapetinga, Rodrigo Hagge Costa.

O colegiado aplicou multa de R$ 2 mil ao ex-gestor devido a irregularidades na gestão de compensações previdenciárias do município.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

De acordo os autos do processo, a Prefeitura de Itapetinga declarou, nos anos de 2018 e 2019, aproximadamente R$ 10 milhões em créditos previdenciários.

As apurações do fisco federal, contudo, demonstraram a inexistência desses valores, o que obrigou o ente municipal a retificar as declarações prestadas e confessar formalmente o débito acumulado junto à União.

Leia Também:

PARCIALIDADE

Suspeita de favorecimento trava licitação de trio em Mata de São João
Suspeita de favorecimento trava licitação de trio em Mata de São João imagem

OMISSÃO

Após anos na gaveta, Justiça manda Conquista criar Plano de Saneamento
Após anos na gaveta, Justiça manda Conquista criar Plano de Saneamento imagem

MOROSIDADE

Falta de professores e obras lentas geram caos em escola de Juazeiro
Falta de professores e obras lentas geram caos em escola de Juazeiro imagem

Manobra fiscal

A auditoria da Receita Federal concluiu que o governo municipal utilizou a alteração nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP), seguida da solicitação de parcelamento, como um artifício para impedir a retenção compulsória do montante diretamente na quota mensal do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

Essa prática acarretou a incidência de juros de mora e sanções pecuniárias desnecessárias, onerando os cofres públicos locais.

Elevação da dívida

O parecer ressalta ainda que a busca por regularização ocorreu tão somente após o município ser notificado do início da ação fiscalizatória.

Por ter sido protocolado de forma tardia, o pedido de parcelamento não pôde se beneficiar da "denúncia espontânea", fato que elevou a dívida total.

Para o tribunal, a conduta evidenciou falha administrativa grave e desrespeito às normas de responsabilidade e boa gestão fiscal. O ex-gestor ainda pode recorrer da deliberação.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

auditoria Receita Federal compensações previdenciárias itapetinga Rodrigo Hagge Costa tribunal de contas

Relacionadas

Mais lidas