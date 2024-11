Prefeito de Itapetinga deixa Câmara decidir aumento a futuro gestor

Rodrigo Hagge (MDB) não sancionou PL, que volta ao Legislativo municipal - Foto: Reprodução

O prefeito de Itapetinga, sudoeste da Bahia, Rodrigo Hagge (MDB), não sancionou o projeto de lei que pretende promove reajuste salarial ao próximo gestor municipal, a partir de 2025.

A proposta volta ao Legislativo e como não houve veto do prefeito, deve ser promulgada pelo presidente da Câmara, João de Deus (PT).

Sendo assim, o próximo prefeito de Itapetinga, eleito nas últimas eleições, Eduardo Hagge (MDB), tio do atual prefeito Rodrigo Hagge, vai receber o valor de R$ 28,6 mil reais, o que deve ser um dos maiores salários de prefeitos do país, inclusive superando os proventos de gestores de 17 capitais do Brasil.

No Projeto, os parlamentares também devem ser beneficiados e devem receber salários de R$ 13.400,00, mesmo valor a receber pelo secretários municipais, bem como o novo vice-prefeito Alécio Chaves (PSB).

A reportagem procurou o prefeito Rodrigo Hagge, que não respondeu ao questionamento.