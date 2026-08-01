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CHAPA FECHADA

Rui Costa anuncia ex-prefeita de Banzaê na 2ª suplência ao Senado

Primeira vaga cabe ao presidente estadual do Avante, Ronaldo Carletto

Rodrigo Tardio
Por
| Atualizada em
Jailma chega para agregar densidade política no interior
Jailma chega para agregar densidade política no interior - Foto: Diego Mascarenhas | Divulgação
Eleições 2026

A convenção da federação PT/PV/PCdoBdeste sábado, 1, no Parque de Exposições de Salvador, serviu não apenas para homologar as candidaturas de Jerônimo Rodrigues, Geraldo Júnior e Jaques Wagner, mas também para liquidar as indefinições na chapa de Rui Costa ao Senado.

Pouco antes da chegada do presidente Lula ao evento, Rui confirmou a ex-prefeita de Banzaê e ex-secretária estadual Jailma Gama na segunda suplência, já que a primeira vaga cabe aopresidente estadual do Avante, Ronaldo Carletto.

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Trajetória

Com cinco mandatos no Executivo municipal, ex-presidente do consórcio CISAN e com passagem pela Secretaria Particular do Governador (SEPAR), Jailma chega para agregar densidade política no interior e expertise em gestão pública à chapa governista.

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candidaturas homologadas convenção política Gestão Pública Jailma Gama política na Bahia Rui Costa

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