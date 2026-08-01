Convenção partidária do PT causa grande engarrafamento na Av. Paralela

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A convenção partidária da Federação Brasil da Esperança (PT-PCdoB-PV), realizada no Parque de Convenções, na manhã deste sábado, 1º, travou a Avenida Paralela.

Os motoristas que precisam trafegar pela via nas imediações dos bairros de Mussurunga, Bairro da Paz, Itapuã e São Cristóvão, enfrentam um engarrafamento gigantesco.

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Engarrafamento na Avenida Paralela. - Foto: Goggle Maps

Durante o ato político, serão confirmadas as candidaturas do governador Jerônimo Rodrigues, e do seu vice, Geraldo Júnior, do MDB, à reeleição, e as candidaturas petistas ao Senado, Jaques Wagner, postulante à reeleição, e Rui Costa.

O ato terá o presidente Lula como atração principal. Na base governista, o evento está sendo tratado como a maior convenção que a Bahia já viu. A previsão é de participação de dezenas de prefeitos de diversas regiões do estado que trarão suas comitivas, assim como os candidatos a deputados federais e estaduais.

Mais de 20 mil pessoas

O secretário de Relações Institucionais, Adolpho Loyola, projetou um grande público para o evento. “Nosso intuito é colocar aqui mais de 20 mil pessoas na Bahia toda. Nós fizemos 27 plenárias de PGP, todas com casas lotadas. Nós não podíamos fazer uma conversão menor do que essa. Fazer com muito calor humano, com muita gente. Com o presidente Lula aqui, ainda melhor ainda”, disse o chefe da Serin.