Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ELEIÇÕES

APOSTA OUSADA

“A Bahia vai dar uma votação histórica para Lula”, diz Rowenna Brito

Ex-secretária de Educação do Estado confirma neste sábado, 1º, candidatura a deputada estadual

Cássio Moreira, Leo Almeida e Anderson Ramos
Por Cássio Moreira, Leo Almeida e Anderson Ramos
| Atualizada em
Rowenna Brito é candidata a deputada estadual
Rowenna Brito é candidata a deputada estadual - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE
Eleições 2026

A ex-secretária de Educação da Bahia e agora candidata a deputada estadual, Rowenna Brito (PT), fez uma projeção para as eleições de outubro no estado.

Durante a convenção partidária da Federação Brasil da Esperança (PT-PCdoB-PV), realizada neste sábado, 1º, no Parque de Exposições, Rowenna fez uma aposta ousada sobre o pleito, mostrando otimismo com o resultado das urnas.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

“Aqui na Bahia vamos ter o governador Jerônimo eleito no primeiro turno, e o presidente Lula, terá uma grande votação. Eu tenho conversado com todo mundo dizendo que nós temos uma tarefa, que é dar uma votação histórica para Lula. É a última eleição do presidente e nós temos que dar uma votação histórica para ele se orgulhar”, afirmou.

Leia Também:

EXPECTATIVA

PV homologa candidatura de André Fraga e deixa decisão com Federação
PV homologa candidatura de André Fraga e deixa decisão com Federação imagem

ESTRATÉGIA

Secretário destaca papel decisivo de Lula nas eleições na Bahia
Secretário destaca papel decisivo de Lula nas eleições na Bahia imagem

MAIOR DA HISTÓRIA

Convenção terá mais de 20 mil pessoas, projeta Adolpho Loyola
Convenção terá mais de 20 mil pessoas, projeta Adolpho Loyola imagem

Rowenna Brito defende estratégia para pegar votos da direita

Rowenna Brito minimizou nesta sexta-feira, 31, o desconforto interno no PT causado pela chegada de novos nomes na disputa por vagas na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) e na Câmara dos Deputados nas eleições de outubro.

Em entrevista ao A TARDE, ela afirmou que a renovação dos quadros é necessária para aproximar o partido de novos segmentos do eleitorado, especialmente a juventude.

"Toda vez que tem uma renovação tem algumas inquietações, mas nada que a gente não consiga superar. A chegada da minha pré-campanha, por exemplo, é para entrar na base da juventude”, explicou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

convenção partidária Deputada Estadual Rowenna Brito

Relacionadas

Mais lidas