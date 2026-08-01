“A Bahia vai dar uma votação histórica para Lula”, diz Rowenna Brito

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A ex-secretária de Educação da Bahia e agora candidata a deputada estadual, Rowenna Brito (PT), fez uma projeção para as eleições de outubro no estado.

Durante a convenção partidária da Federação Brasil da Esperança (PT-PCdoB-PV), realizada neste sábado, 1º, no Parque de Exposições, Rowenna fez uma aposta ousada sobre o pleito, mostrando otimismo com o resultado das urnas.

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“Aqui na Bahia vamos ter o governador Jerônimo eleito no primeiro turno, e o presidente Lula, terá uma grande votação. Eu tenho conversado com todo mundo dizendo que nós temos uma tarefa, que é dar uma votação histórica para Lula. É a última eleição do presidente e nós temos que dar uma votação histórica para ele se orgulhar”, afirmou.

Rowenna Brito defende estratégia para pegar votos da direita

Rowenna Brito minimizou nesta sexta-feira, 31, o desconforto interno no PT causado pela chegada de novos nomes na disputa por vagas na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) e na Câmara dos Deputados nas eleições de outubro.

Em entrevista ao A TARDE, ela afirmou que a renovação dos quadros é necessária para aproximar o partido de novos segmentos do eleitorado, especialmente a juventude.

"Toda vez que tem uma renovação tem algumas inquietações, mas nada que a gente não consiga superar. A chegada da minha pré-campanha, por exemplo, é para entrar na base da juventude”, explicou.