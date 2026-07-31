Pré-candidatos do PT defendem estratégia para pegar votos da direita

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A pré-candidata a deputada estadual Rowenna Brito minimizou nesta sexta-feira, 31, o desconforto interno no PT causado pela chegada de novos nomes na disputa por vagas na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) e na Câmara dos Deputados nas eleições de outubro.

Em entrevista ao A TARDE, ela afirmou que a renovação dos quadros é necessária para aproximar o partido de novos segmentos do eleitorado, especialmente a juventude.

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“Toda vez que tem uma renovação tem algumas inquietações, mas nada que a gente não consiga superar. A chegada da minha pré-campanha, por exemplo, é para entrar na base da juventude”, explicou.

Falta de estratégia para pegar votos da oposição

Diante da concorrência, o pré-candidato a deputado federal Deyvid Bacelar defendeu que o PT adote uma estratégia para ampliar a bancada e conquistar votos de eleitores que votaram na direita nas últimas eleições.

“Entendemos que nós deveríamos ter uma ação estratégica do PT para a gente avançar com esse eleitorado que votou na direita em 2022. Sabemos que isso não está acontecendo”, afirmou.

Rowenna também defendeu a mesma estratégia: “A disputa aqui é no voto. Inserção, a minha expectativa é que a gente entre nas bases da oposição para poder pegar voto.”

Entenda

As declarações ocorrem em meio à entrada de novas candidaturas pelo PT para disputar vagas no Legislativo estadual e federal, cenário que tem gerado desconforto entre nomes que buscam a reeleição.

A preocupação interna está relacionada à disputa por votos dentro da própria legenda e também à existência da Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV, que reúne diferentes candidaturas em uma mesma composição eleitoral.