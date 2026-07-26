PT vê tentativa do PL de usar IA para driblar restrições de Bolsonaro

Siga o A TARDE no Google

O PT avalia acionar a Justiça Eleitoral contra um vídeo produzido com inteligência artificial que simulou uma mensagem do ex-presidente Jair Bolsonaro em apoio à candidatura do filho, o senador Flávio Bolsonaro, durante a convenção nacional do Partido Liberal (PL), realizada no sábado, 25, em São Paulo.

A peça foi exibida como uma surpresa para Flávio durante o evento que oficializou o senador como candidato à Presidência da República.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A sigla avalia que o material pode ter sido usado como forma de contornar as restrições impostas a Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar e está proibido de realizar manifestações político-eleitorais.

O que diz o PT?

Em entrevista à revista Oeste, Marco Aurélio Carvalho, advogado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e coordenador da pré-campanha do petista em São Paulo, afirmou que a exibição do vídeo pode representar uma tentativa de driblar as determinações judiciais.

Segundo o advogado, o caso será discutido com a equipe jurídica do PT e pode resultar em um pedido de esclarecimento ou em uma solicitação de providências à Justiça Eleitoral.

O que diz a mensagem exibida por IA?

O vídeo apresentou uma mensagem atribuída a Jair Bolsonaro na qual o ex-presidente afirma ser vítima de uma decisão injusta da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), que o condenou a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado.

Na gravação, Bolsonaro também pediu apoio à candidatura de Flávio.

Antes da exibição do vídeo, o candidato criticou o governo Lula e afirmou que Jair Bolsonaro voltaria ao Palácio do Planalto caso fosse eleito.

"Em janeiro de 2027, Jair Bolsonaro vai subir aquela rampa do Planalto junto com a gente", afirmou.