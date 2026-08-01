Convenção terá mais de 20 mil pessoas, projeta Adolpho Loyola

O secretário de Relações Institucionais, Adolpho Loyola, projetou um grande público para convenção partidária da Federação Brasi da Esperança (PT-PCdoB-PV) deste sábado, 1º, no Parque de Exposições de Salvador que vai confirmar a candidatura à reeleição do governador Jerônimo Rodrigues.

O ato, que terá o presidente Lula como atração principal, está sendo tratado na base governista como a maior convenção que a Bahia já viu.

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“Nosso intuito é colocar aqui mais de 20 mil pessoas na Bahia toda. Nós fizemos 27 plenárias de PGP, todas com casas lotadas. Nós não podíamos fazer uma conversão menor do que essa. Fazer com muito calor humano, com muita gente. Com o presidente Lula aqui, ainda melhor ainda”, disse o chefe da Serin.

Para Loyola, a presença do presidente mostra a importância do estado no cenário nacional. “A gente também mostra que nós temos lado. Com Lula no nosso palanque, mostramos que temos um candidato a presidente, nós não fazemos santinho falso. Nós vamos debater com a sociedade, que é essa parceria Bahia-Brasil, e só quem tem que ganhar é o povo da Bahia”, afirmou.

Além de Lula e Jerônimo, o evento terá a participação do vice Geraldo Júnior, do MDB, e dos candidatos petistas ao Senado, Jaques Wagner, postulante à reeleição, e Rui Costa.