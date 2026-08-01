Jerônimo Rodrigues oficializa candidatura à reeleição sob as bênçãos de Lula

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O governador Jerônimo Rodrigues (PT)oficializou, em convenção realizada neste sábado, 1, sua candidatura à reeleição na disputa pelo governo do Estado, no Parque de Exposições, em Salvador.

O ato contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tem na Bahia, quarto maior colégio eleitoral do país, seu principal reduto eleitoral para tentar o quarto mandato em outubro.

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A convenção, que reuniu todos os partidos do arco de coligação, também sacramentou a recondução de Geraldo Júnior, do MDB, ao posto de vice, além das candidaturas petistas de Jaques Wagner, postulante à reeleição, e Rui Costa ao Senado.

A chapa majoritária governista ganhou o seguinte desenho

Candidato ao governo: Jerônimo Rodrigues (PT);

Candidato a vice: Geraldo Júnior (MDB);

Candidato ao Senado: Rui Costa (PT);

Candidato ao Senado: Jaques Wagner (PT).

Jerônimo exalta lealdade de Otto Alencar e apoio de prefeitos

Em discurso, Jerônimo destacou a força dos prefeitos do interior e agradeceu pela presença na convenção. Na declaração, o governador também reforçou a aliança com o senador Otto Alencar, que foi na contramão do PSD nacional ao permanecer na base governista na Bahia.

"Não é pelo voto ou pela campanha, porque nós somos um projeto só. Nós temos um único projeto, de poder pegar na mão de vocês, de poder não fechar a porta, quando alguns não votaram em nós. Atrás de um prefeito, tem uma população, tem um povo, e por isso, eu agradeço a amizade, eu agradeço a grandeza de vocês. Lula, Bahia vai te entregar, três senadores de verdade, de verdade. Otto, sua decisão, não é que você desobedeceu PSD, você manteve a sua linha, quem mudou de lado foi o PSD em outros estados".

Jerônimo Rodrigues (PT) durante discurso - Foto: Eduardo Dias | Ag. A TARDE

Veja chegada de Lula na convenção partidária do PT na Bahia

"Através da coragem de Jaques Wagner que hoje estamos aqui": prefeita de Cachoeira exalta força do PT durante convenção

A prefeita de Cachoeira, Eliana Gonzaga (PT), enfatizou a força do PT na Bahia durante a convenção partidária, em Salvador. Na ocasião, ela representou todos os prefeitos da base governista.

"Queremos agradecer a Rui Costa, que também tem um olhar especial, que estava lá em Brasília, defendendo os direitos e interesses da população da Bahia. E é por isso que ele precisa ser conduzido ao Senado".

PSD vai na contramão do cenário nacional e apoia o PT na Bahia

O senador Otto Alencar, presidente do PSD na Bahia, reafirmou no início desta tarde o apoio a candidatura do presidente Lula (PT), pelo quarto mandato no Palácio do Planalto, assim como à reeleição do governador Jerônimo Rodrigues.

"O meu PSD da Bahia nunca esteve tão unido para a sua candidatura, presidente Lula (PT). Aqui está a nossa força, a força do interior da Bahia", disse o pessedista.

Presidente do PSD baiano reforçou aliança com Governo Federal - Foto: Eduardo Dias | AG. A TARDE

Nacionalmente, a sigla de Otto Alencar banca o nome do candidato Ronaldo Caiado que compõe a chapa ao lado do presidente nacional do partido, Gilberto Kassab.

Em tom mais duro, Otto disse:

Se lá, o meu presidente banca outro candidato, aqui é Lula e será sempre Lula

Na ocasião, ele ainda defendeu o nome de Jerônimo Rodrigues (PT) para ser reconduzido ao governo da Bahia.

"Jerônimo Rodrigues terá o nosso apoio por merecimento, pelo trabalho, pela dedicação que fez, pelas escolas de tempo integral, por 13 hospitais de alta complexidade".

"Jerônimo nasceu com o bumbum virado pra lua", diz Rui Costa sobre aliança com Lula

Em discurso, o ex-ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), aproveitou para mencionar a aliança entre o governo baiano com o federal ao longo desses 4 anos.

"A Bahia não vai perder essa oportunidade de estar quatro anos de mãos dadas com o presidente Lula. Eu digo para Jerônimo que ele nasceu com o bumbum virado para lua de estar governando com o senhor, que é apaixonado pela Bahia, na cadeira de presidente", brincou Rui Costa.

Chapa majoritária que concorre ao governo da Bahia - Foto: Eduardo Dias | Ag. A TARDE

Na ocasião, o ex-governador da Bahia relembrou a sua atuação à frente do Executivo nos anos de 2018 a 2022.

Eu tive que enfrentar duas tranqueiras e uma pandemia pelos peitos. Mas, Jerônimo está de mãos dadas com o Lulinha, fazendo muito pela Bahia.

Rui Costa projeta ampliação de vantagem de Lula na Bahia

Em seguida, ele reafirmou a projeção de votos na Bahia para o presidente Lula, candidato à reeleição, nas eleições que serão decididas no dia 4 de outubro.

"Se em 2022 foram 4 milhões de votos de frente, esse ano nós, o povo da Bahia, vamos dar mais de 5 milhões de votos de frente".

Convenção partidária do PT na Bahia - Foto: Leo Almeida | Ag. A TARDE

Conheça os partidos que formam o arco de aliança de Jerônimo Rodrigues

Entre os partidos que formam esse leque de alianças estão:

PV (Partido Verde);

PCdoB (Partido Comunista do Brasil);

PSD (Partido Social Democrático);

PSB (Partido Socialista Brasileiro);

Avante;

MDB (Movimento Democrático Brasileiro);

PDT (Partido Trabalhista Brasileiro).

Veja as fotos da convenção que oficializou o nome de Jerônimo Rodrigues à reeleição