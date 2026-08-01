CONVENÇÃO PARTIDÁRIA
Jerônimo Rodrigues oficializa candidatura à reeleição sob as bênçãos de Lula
Convenção sacramenta superchapa petista na Bahia
O governador Jerônimo Rodrigues (PT)oficializou, em convenção realizada neste sábado, 1, sua candidatura à reeleição na disputa pelo governo do Estado, no Parque de Exposições, em Salvador.
O ato contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tem na Bahia, quarto maior colégio eleitoral do país, seu principal reduto eleitoral para tentar o quarto mandato em outubro.
A convenção, que reuniu todos os partidos do arco de coligação, também sacramentou a recondução de Geraldo Júnior, do MDB, ao posto de vice, além das candidaturas petistas de Jaques Wagner, postulante à reeleição, e Rui Costa ao Senado.
A chapa majoritária governista ganhou o seguinte desenho
- Candidato ao governo: Jerônimo Rodrigues (PT);
- Candidato a vice: Geraldo Júnior (MDB);
- Candidato ao Senado: Rui Costa (PT);
- Candidato ao Senado: Jaques Wagner (PT).
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Jerônimo exalta lealdade de Otto Alencar e apoio de prefeitos
Em discurso, Jerônimo destacou a força dos prefeitos do interior e agradeceu pela presença na convenção. Na declaração, o governador também reforçou a aliança com o senador Otto Alencar, que foi na contramão do PSD nacional ao permanecer na base governista na Bahia.
"Não é pelo voto ou pela campanha, porque nós somos um projeto só. Nós temos um único projeto, de poder pegar na mão de vocês, de poder não fechar a porta, quando alguns não votaram em nós. Atrás de um prefeito, tem uma população, tem um povo, e por isso, eu agradeço a amizade, eu agradeço a grandeza de vocês. Lula, Bahia vai te entregar, três senadores de verdade, de verdade. Otto, sua decisão, não é que você desobedeceu PSD, você manteve a sua linha, quem mudou de lado foi o PSD em outros estados".
Veja chegada de Lula na convenção partidária do PT na Bahia
"Através da coragem de Jaques Wagner que hoje estamos aqui": prefeita de Cachoeira exalta força do PT durante convenção
A prefeita de Cachoeira, Eliana Gonzaga (PT), enfatizou a força do PT na Bahia durante a convenção partidária, em Salvador. Na ocasião, ela representou todos os prefeitos da base governista.
"Queremos agradecer a Rui Costa, que também tem um olhar especial, que estava lá em Brasília, defendendo os direitos e interesses da população da Bahia. E é por isso que ele precisa ser conduzido ao Senado".
PSD vai na contramão do cenário nacional e apoia o PT na Bahia
O senador Otto Alencar, presidente do PSD na Bahia, reafirmou no início desta tarde o apoio a candidatura do presidente Lula (PT), pelo quarto mandato no Palácio do Planalto, assim como à reeleição do governador Jerônimo Rodrigues.
"O meu PSD da Bahia nunca esteve tão unido para a sua candidatura, presidente Lula (PT). Aqui está a nossa força, a força do interior da Bahia", disse o pessedista.
Nacionalmente, a sigla de Otto Alencar banca o nome do candidato Ronaldo Caiado que compõe a chapa ao lado do presidente nacional do partido, Gilberto Kassab.
Em tom mais duro, Otto disse:
Se lá, o meu presidente banca outro candidato, aqui é Lula e será sempre Lula
Na ocasião, ele ainda defendeu o nome de Jerônimo Rodrigues (PT) para ser reconduzido ao governo da Bahia.
"Jerônimo Rodrigues terá o nosso apoio por merecimento, pelo trabalho, pela dedicação que fez, pelas escolas de tempo integral, por 13 hospitais de alta complexidade".
"Jerônimo nasceu com o bumbum virado pra lua", diz Rui Costa sobre aliança com Lula
Em discurso, o ex-ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), aproveitou para mencionar a aliança entre o governo baiano com o federal ao longo desses 4 anos.
"A Bahia não vai perder essa oportunidade de estar quatro anos de mãos dadas com o presidente Lula. Eu digo para Jerônimo que ele nasceu com o bumbum virado para lua de estar governando com o senhor, que é apaixonado pela Bahia, na cadeira de presidente", brincou Rui Costa.
Na ocasião, o ex-governador da Bahia relembrou a sua atuação à frente do Executivo nos anos de 2018 a 2022.
Eu tive que enfrentar duas tranqueiras e uma pandemia pelos peitos. Mas, Jerônimo está de mãos dadas com o Lulinha, fazendo muito pela Bahia.
Rui Costa projeta ampliação de vantagem de Lula na Bahia
Em seguida, ele reafirmou a projeção de votos na Bahia para o presidente Lula, candidato à reeleição, nas eleições que serão decididas no dia 4 de outubro.
"Se em 2022 foram 4 milhões de votos de frente, esse ano nós, o povo da Bahia, vamos dar mais de 5 milhões de votos de frente".
Conheça os partidos que formam o arco de aliança de Jerônimo Rodrigues
Entre os partidos que formam esse leque de alianças estão:
- PV (Partido Verde);
- PCdoB (Partido Comunista do Brasil);
- PSD (Partido Social Democrático);
- PSB (Partido Socialista Brasileiro);
- Avante;
- MDB (Movimento Democrático Brasileiro);
- PDT (Partido Trabalhista Brasileiro).
Veja as fotos da convenção que oficializou o nome de Jerônimo Rodrigues à reeleição
| Presidente do PSD baiano reforçou aliança com Governo Federal | | | | | Chapa majoritária que concorre ao governo da Bahia | Jerônimo Rodrigues (PT) durante discurso | Presidente Lula (PT) ao lado de Jerônimo Rodrigues durante convenção |