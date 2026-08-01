Wagner defende eleição de Lula e faz duras críticas a Flávio Bolsonaro

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Durante discurso proferido na convenção estadual da federação formada por PT, PV e PCdoB, o senador Jaques Wagner (PT-BA) fez forte defesa da continuidade do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e adotou um tom de duro enfrentamento ao seu principal oponente político na disputa presidencial, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Perante militantes e lideranças partidárias reunidas no encontro, Wagner sublinhou o peso político do pleito nacional e destacou que a permanência de Lula no Palácio do Planalto representa a "garantia da democracia e da soberania nacional".

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De acordo com o parlamentar baiano, a estabilidade das instituições e a projeção do país no cenário global dependem diretamente do resultado das urnas.

Críticas regionais

Subindo o tom contra o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, o senador petista questionou o histórico de atuação de Flávio Bolsonaro no estado da Bahia e criticou as recentes agendas internacionais do parlamentar oposicionista no exterior.

"O adversário de Lula não botou um prego aqui na Bahia e se diz candidato à Presidência da República. Tem a petulância de ir para o estrangeiro falar mal do nosso país e pedir para os gringos punirem o Brasil", declarou Jaques Wagner sob aplausos da militância presente.

A fala do ex-governador baiano faz referência às movimentações e discursos de setores da oposição no exterior, que têm buscado articulações políticas e apoio internacional contra decisões do Judiciário e diretrizes do atual governo brasileiro. Para Wagner, tais atitudes configuram um ataque à própria soberania do país.

Cenário de polarização

O posicionamento acalorado do senador ocorre em um momento de afunilamento das articulações partidárias e pré-campanha.

O discurso sinalizou a estratégia adotada pelo PT e aliados de marcar posição na Região Nordeste — tradicional reduto eleitoral da legenda —, contratando a entrega de investimentos públicos da gestão federal com a ausência de projetos dos adversários na região.