Guerra interna no DC põe em risco candidatura de José Estevão ao governo da Bahia

Um imbróglio digno de um roteiro de filme. Assim está o clima dentro do Democracia Cristã (DC) que vive um impasse na oficialização do candidato que disputará o governo da Bahia nas eleições que serão decididas no dia 4 de outubro.

De um lado, José Estevão que reafirma a sua legitimidade para concorrer ao cargo pela sigla, a qual ele comanda. Do outro, um novo nome: Ariel Capistrano, que pleiteia o mesmo posto dentro da legenda.

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José Estevão x Ariel Capistrano: a queda de braço dentro do DC pelo governo da Bahia

O racha dentro do DC baiano rendeu ao partido duas convenções partidárias distintas. A primeira foi realizada no último sábado, 1, na sede do partido, localizado no bairro do Campo da Pólvora, em Salvador, em favor de Capistrano.

“Todas as duas convenções está dentro da legalidade, tem valor judicialmente falando. Independente da ordem judicial ser ao nosso favor ou a favor de Estevão, [...] vamos cumprir e honrar com todos os compromissos”, disse Ariel, em um vídeo obtido pelo Portal A TARDE.

José Estevão oficializa candidatura ao governo da Bahia

A segunda, que consolidou o nome de José Estevão ao título de candidato ao governo da Bahia, foi realizada na manhã deste domingo, 2, na Estrada da Liberdade, também na capital baiana.

Procurado por A TARDE, Estevão chamou o ato de “enganação e clandestino” e defendeu o seu nome como o único candidato ao posto bancado pelo partido.

“Eles continuam enganando meia dúzia de pessoas que não querem acreditar no que estão vendo. De forma que a liminar já foi julgada em nosso favor. Nós temos uma liminar que nos deu o direito de fazer essa convenção. Então, a convenção que eles estão fazendo é clandestina”, declarou ele.

José Estevão durante discurso em convenção - Foto: Arquivo Pessoal

Na convenção deste domingo, por sua vez, o agora candidato registrou o rito político em forma de ata. O A TARDE entrou com Ariel Capistrano para esclarecer o caso, mas até a publicação desta matéria, não obteve retorno.

Chapa majoritária: Neuzimar Camacan é anunciada como vice

Para compor a chapa que levará o nome de José Estevão às urnas eletrônicas, o postulante ao Palácio de Ondina escolheu o nome de Neuzimar Camacam para vice-governadora.

"A nossa candidatura propõe uma transformação da sociedade baiana. Daí que a gente traz o slogan, 'o novo olhar para a Bahia'. Esse novo olhar é um olhar inclusivo. E tem como principal base introduzir a população baiana no mercado de trabalho. É fazer com que cada produto do interior seja um produto transformado em um outro produto novo, um produto com valor agregado. Onde aquela família que não produz, ela possa trabalhar na chamada indústria motriz, indústria de base, e fazer o dinheiro circular em cada um dos municípios baianos", disse José Estevão durante convenção.

José Estevão ao lado da candidat a vice, Neuzimar Camacam, e aliado - Foto: Arquivo Pessoal

Sem coligação e foco no Legislativo

O DC, no entanto, não formou coligação para disputar o governo baiano. Na ocasião, a legenda também lançou candidaturas para os cargos de deputado estadual e deputado federal. Não houve oficialização de nenhum nome para o Senado.

Saiba quem é José Estevão

José Estêvão é bacharel em Administração de Empresas, empresário, atua como profissional de marketing eleitoral e é presidente do diretório estadual da Democracia Cristã (DC) na Bahia.

A Executiva Nacional do partido tentou destituí-lo do cargo, mas ele obteve uma liminar na Justiça Eleitoral que anulou a intervenção e o reconduziu ao comando da sigla no estado.

Entenda o imbróglio dentro do DC baiano

Em 10 de junho, o presidente nacional do DC, João Caldas atuou para dissolver o diretório baiano, que tinha como presidente Ariel Capistrano, e retirou a pré-candidatura de José Estêvão.

Contudo, no dia seguinte, o cenário mudou após o postulante ao Palácio de Ondina recorrer da decisão na Justiça Eleitoral. Como consequência, o Judiciário derrubou a antiga composição da sigla, após a legitimidade ter sido contestada pela direção nacional.

Foi nesse sentido que a Justiça deliberou a promoção de uma nova executiva para comandar a legenda promovendo José Estevão como presidente estadual do DC.

Diante do revés na Justiça, Caldas conseguiu reverter a dissolução e nomeou um novo diretório. A atual presidente do DC na Bahia é Veveta e na vice está Ariel, que também é o coordenador e responsável pela nominata.

Após os reveses, Estêvão e Ariel romperam. Estêvão diz que Ariel retornou à diretoria da legenda graças a ameaças que fez de revelar os planos de Caldas ao público. Para a reportagem, Ariel negou qualquer crítica ao presidente nacional do partido, embora áudios que circulam nas redes sociais mostrem o contrário.