Convenção de Jerônimo supera 30 mil pessoas e exalta força dos prefeitos

A convenção da chapa do governador Jerônimo Rodrigues (PT) reuniu mais de 30 mil pessoas no Parque de Exposições neste sábado, 1º, conforme estimativas divulgadas pelo PT. Com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de ministros e de parlamentares, o evento foi marcado pela exaltação da força dos prefeitos e pelo pedido de atenção do eleitorado na escolha dos candidatos ao legislativo.

Convenção da Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV) teve forte presença da militância - Foto: Raphael Müller | Ag A TARDE

A convenção confirmou os nomes que irão compor a chapa governista neste ano, com Geraldo Júnior (MDB) como candidato a vice-governador, enquanto para o Senado foram escalados os dois ex-governadores, Rui Costa (PT) e Jaques Wagner (PT) - este último, buscandoa reeleição. A coligação aliada de Jerônimo ficou formada por: PT, PCdoB, PV, PSD, PSB, PDT, MDB e Avante.

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Na oportunidade, foi também anunciado o slogan da campanha: “A Bahia mudou e vai mudar mais”. De acordo com Jerônimo, a escolha se deu em razão das melhorias estruturantes que o estado recebeu desde a vitória de Jaques Wagner sobre o grupo carlista em 2006. O governador apontou que a “mudança” continuará sendo promovida por ele em uma eventual reeleição para o Governo do Estado.

Força dos prefeitos

O presidente Lula iniciou seu discurso se direcionando aos prefeitos presentes na convenção. Na declaração, o petista avaliou que seu governo foi o que “mais fez” pelos gestores municipais e destacou que também vem promovendo a aproximação entre o Governo Federal e as Prefeituras ao redor do Brasil.

Lula afirmou que ajudou prefeitos "sem olhar partido" - Foto: Erickson Araújo | Divulgação

“Uma cidade parece pequena se comparada ao país, mas é na minha, é na tua, é na nossa cidade que a gente começa a ser feliz. E por que isso? É porque o problema da escola é da cidade, o problema do transporte é da cidade, o problema da saúde é da cidade. Nós moramos na cidade, e é por isso que eu quero agradecer a vocês, a todos vocês”, afirmou Lula.

O governador Jerônimo Rodrigues também fez questão de exaltar os prefeitos do interior durante a convenção. Membros da base governista reforçaram que a campanha possui o apoio de mais de 350 gestores ao redor da Bahia.

"Não é pelo voto ou pela campanha, porque nós somos um projeto só. Nós temos um único projeto, de poder pegar na mão de vocês, de poder não fechar a porta, quando alguns não votaram em nós. Atrás de um prefeito, tem uma população, tem um povo, e por isso, eu agradeço a amizade, eu agradeço a grandeza de vocês”, destacou Jerônimo.

Atenção ao legislativo

O presidente Lula também chamou a atenção da militância presente para a votação para as eleições legislativas. A fala ocorre em meio a dificuldades na interlocução com o Congresso para o avanço de pautas de interesse do Governo Federal, como, por exemplo, o fim da escala 6x1. Na convenção, Lula destacou seu apoio a Jaques Wagner e Rui Costa para o Senado e a eleição de deputados “progressistas”.

“Nós temos que ter progressistas na Câmara dos Deputados para que a gente possa fazer as mudanças que o Brasil precisa que sejam feitas urgentemente. O Senado está muito ruim, o Senado está num baixo nível muito grande. É preciso que a gente tenha gente que tenha maturidade política, que tenha competência política. [...] Quando o eleitor votar neste aqui [apontando para Rui], votar neste aqui [apontando para Wagner] e votar neste aqui [apontando para Jerônimo], pelo amor de Deus, dê um votinho para mim”, declarou Lula.

Ex-ministro Rui Costa e senador Jaques Wagner - Foto: Raphael Müller | Ag A TARDE

Em reforço para a candidatura ao Senado, o PT também lançou um jingle conjunto para Rui e Wagner neste sábado. Inspirada no “Rap do Silva”, mesma base da canção que tem conduzido a campanha do presidente Lula, a música exalta o slogan da candidatura e conta a história dos dois ex-governadores, costurando a marca dos trabalhos que se iniciaram em 2007.