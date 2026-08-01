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PRESIDENTE ISATISFEITO

Lula detona erros de arbitragem de Vitória x Palmeiras: “Foi um roubo"

Presidente surpreendeu ao fazer comentários sobre futebol durante ato político

Cássio Moreira, Leo Almeida e Anderson Ramos
Por Cássio Moreira, Leo Almeida e Anderson Ramos
| Atualizada em
Lula durante convenção Federação Brasil da Esperança, no Parque de Exposições.
Lula durante convenção Federação Brasil da Esperança, no Parque de Exposições. - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE
Eleições 2026

HO presidente Lula (PT) surpreendeu o público presente na convenção partidária da Federação Brasil da Esperança (PT-PCdoB-PV) realizada neste sábado, 1º, no Parque de Convenções, em Salvador, ao fazer um comentário sobre futebol.

Durante seu discurso, o mandatário criticou a arbitragem do jogo Vitória x Palmeiras da última quarta-feira, 29, no Barradão. A partida ficou marcada por decisões polêmicas da arbitragem do juiz Alex Gomes Stefano, que prejudicaram o rubro-negro baiano, que perdeu de 4 a 0.

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Só no primeiro tempo o juiz expulsou dois jogadores. Aquilo foi um roubo Lula, durante convenção no Parque de Exposições

Lula se referiu às expulsões dos zagueiros Cacá e Luan Cândido, no mesmo lance. O primeiro levou cartão vermelho depois de um carrinho no atacante Jhon Arias e revisão do VAR. Antes disso, o camisa 25 tinha levado cotovelada do meia palmeirense Maurício e o lance não foi revisto pelo sistema de vídeo, gerando apenas cartão amarelo.

Logo depois, a arbitragem flagrou o zagueiro Luan Cândido fazendo gesto em alusão a 'roubo'. Ele também levou vermelho e o Leão perdeu dois atletas de vez.

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Fã ou hater?

Corintiano fanático, Lula justificou sua preferência pelo Vitória no estado dizendo que torce sempre para os "mais necessitados" e prefere ficar "ao lado dos mais fracos".

"Diferente do Rui Costa e do Jaques Wagner que são torcedores do Bahia, que são torcedores do Bahia, eu e Jerônimo somos torcedores do Vitória. Estamos do lado dos mais necessitados, dos mais fracos. Eles torcem para o Bahia porque é maioria, quero ver torcer para a minoria. Quero ver aguentar a derrota”, brincou.

A fala chamou ainda mais atenção por conta da presença maciça de membros da torcida organizada Bamor no evento.

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arbitragem convenção pt Lula vitória

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