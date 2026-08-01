Lula chega ao Parque de Exposições para convenção do PT

O presidente Lula chegou ao Parque de Exposições, na Avenida Paralela, por volta das 11h30 deste sábado, 1º. O mandatário participa da convenção partidária da Federação Brasil da Esperança (PT-PCdoB-PV), que vai confirmar a candidatura do governador Jerônimo Rodrigues à reeleição.

Desde a sexta-feira, 31, Lula intensificou a sua agenda pré-eleitoral e tenta turbinar as campanhas dos seus aliados regionais. No Nordeste, o petista escolheu dois estados para reforçar o apoio aos postulantes. Tratam-se do Ceará, que tem como candidato Elmano Freitas (PT), que tenta à reeleição, e a Bahia, com Jerônimo Rodrigues.

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Neste domingo, 2, o líder petista vai oficializar seu nome à reeleição para o quarto mandato, durante convenção em São Paulo. O ato vai contar com a participação de Jerônimo e dos candidatos ao Senador Jaques Wagner e Rui Costa.

Paralela travada

A convenção partidária da Federação Brasil da Esperança (PT-PCdoB-PV), realizada no Parque de Convenções, na manhã deste sábado, 1º, travou a Avenida Paralela. Os motoristas que precisam trafegar pela via nas imediações dos bairros de Mussurunga, Bairro da Paz, Itapuã e São Cristóvão, enfrentam um engarrafamento gigantesco.

Na base governista, o evento está sendo tratado como a maior convenção que a Bahia já viu. A previsão é de participação de dezenas de prefeitos de diversas regiões do estado que trarão suas comitivas, assim como os candidatos a deputados federais e estaduais.

O secretário de Relações Institucionais, Adolpho Loyola, projetou um grande público para o evento. “Nosso intuito é colocar aqui mais de 20 mil pessoas na Bahia toda. Nós fizemos 27 plenárias de PGP, todas com casas lotadas. Nós não podíamos fazer uma conversão menor do que essa. Fazer com muito calor humano, com muita gente. Com o presidente Lula aqui, ainda melhor ainda”, disse o chefe da Serin.