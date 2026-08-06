ACM Neto decide município onde fará primeiro ato da campanha

O candidato ao Governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil), participou nesta quinta-feira, 6, da tradicional Procissão do Bom Jesus da Lapa, que reúne milhares de fiéis pelas ruas do município do Oeste do Estado.

Na chegada, ACM Neto anunciou que realizará seu primeiro ato de campanha, que começa oficialmente em 16 de agosto, no Oeste, na cidade de Carinhanha.

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“Nós vamos dar o pontapé inicial da nossa caminhada política este ano em Carinhanha. Dia 16 de agosto, domingo, começa a campanha eleitoral e nós escolhemos o oeste da Bahia, a cidade de Carinhanha para dar esse primeiro passo também num gesto simbólico de compromisso com toda a região”, ressaltou, ao convocar todo o grupo político da região.

Tradição religiosa

ACM Neto foi recebido por lideranças políticas locais e percorreu o trajeto da procissão acompanhado pelos candidatos ao Senado da sua chapa, João Roma (PL) e o senador Angelo Coronel (Republicanos), além de deputados federais, estaduais, candidatos, prefeitos e vereadores das cidades da região.

A romaria, que em 2026 completa 335 anos, é reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial da Bahia e uma das maiores manifestações de fé do Brasil.

“É um dos maiores momentos religiosos do nosso país, uma das romarias mais tradicionais com presença popular do Brasil e a gente orgulhoso de ver mais uma vez Bom Jesus da Lapa e o seu povo abrirem os braços para receber tanta gente que vem aqui mostrar sua fé no nosso Bom Jesus, para pedir proteção, para renovar essa energia tão importante que tem o povo baiano”, declarou ACM Neto, em entrevista à imprensa local.