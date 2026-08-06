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HOME > ELEIÇÕES

FORÇA DOS PREFEITOS

Chapa de Jerônimo reúne mais de 70 prefeitos em Salvador

Governados reuniu os gestores aliados no Hotel Fiesta, junto com Jaques Wagner e Rui Costa

Redação
Por Redação
Encontro com prefeitos desta quinta
Encontro com prefeitos desta quinta - Foto: Divulgação
Eleições 2026

Mais de 70 prefeitos da Bahia participaram, nesta quinta-feira, 6, de um encontro de mobilização no Hotel Fiesta, em Salvador, promovido pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT). A agenda também contou com as presenças do candidato a vice-governador Geraldo Júnior (MDB) e dos candidatos ao Senado Jaques Wagner (PT) e Rui Costa (PT).

O encontro marcou o primeiro movimento do grupo com as lideranças municipais após o lançamento oficial das candidaturas e reforçou a unidade para os próximos compromissos da campanha.

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Ao dar o tom do encontro, o governador afirmou que nenhuma tecnologia substitui a escuta e o olho no olho com quem está na ponta, e que essa proximidade com os municípios é a marca de seu mandato. Jerônimo também agradeceu a presença dos gestores na convenção, que contou com mais de 300 prefeitos.

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Peça decisiva

Wagner e Rui seguiram na mesma linha do governador. Candidato à reeleição no Senado, Wagner afirmou que o grupo chega à disputa com um projeto consolidado e resultados concretos em todas as regiões do estado.

O ex-ministro e também candidato ao Senado, Rui Costa, completou o raciocínio ao destacar que os prefeitos são peça decisiva do processo eleitoral e defender o trabalho conjunto entre as lideranças.

Estiveram no encontro, entre outros, os prefeitos Caetano (Camaçari), Augusto Castro (Itabuna), Keinha (Araci), Nelson Portela (Maracás), Mário Galinho (Paulo Afonso), Sivaldo Rios (Capim Grosso), Edione Agostinone (Jaguaquara) e Wilson Cardoso (Andaraí), além de dezenas de outros gestores, ex-prefeitos e presidentes de consórcios municipais.

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Campanha eleitoral 2026 Eleições da Bahia Jerônimo Rodrigues

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