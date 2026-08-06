Lula terá mais tempo de TV que Flávio Bolsonaro nas eleições

Siga o A TARDE no Google

Na disputa pela Presidência da República, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá vantagem sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no horário eleitoral gratuito de televisão nas eleições de 2026.

A previsão é que o petista tenha cerca de 5 minutos e 32 segundos de propaganda, enquanto Flávio deverá contar com aproximadamente 4 minutos e 20 segundos.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A diferença ocorre principalmente pela composição das alianças partidárias. A divisão do tempo leva em consideração a representatividade dos partidos no Congresso Nacional, com base em uma tabela divulgada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A propaganda eleitoral será exibida entre 28 de agosto e 1º de outubro.

Por que Lula terá mais tempo?

Lula terá o maior tempo de televisão porque sua candidatura reúne a Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV, além do apoio de PSB, PDT e da federação Psol-Rede.

Já Flávio Bolsonaro, apesar de o PL ser uma das maiores bancadas da Câmara dos Deputados, com 98 parlamentares eleitos, não conseguiu ampliar a coligação nacional.

Com isso, o partido terá menos tempo do que na eleição de 2022, quando Jair Bolsonaro recebeu apoio formal de PP e Republicanos.

Neste ano, a federação formada por PP e União Brasil decidiu não lançar candidato à Presidência nem apoiar oficialmente nenhum nome na disputa nacional. Republicanos e Podemos também optaram pela neutralidade.

Tempo dos demais candidatos

Além de Lula e Flávio Bolsonaro, outros candidatos também terão acesso ao horário eleitoral gratuito:

Ronaldo Caiado (PSD): deverá ter cerca de 2 minutos e 2 segundos de propaganda. O partido tem 42 deputados federais eleitos e não conta com apoio de outras siglas na disputa presidencial.

Augusto Cury (Avante): terá aproximadamente 36 segundos de tempo de televisão. A legenda tem sete deputados federais eleitos.

Candidatos sem tempo de televisão

Dois candidatos à Presidência da República, no entanto, não terão direito ao tempo de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão:

Romeu Zema (Novo): o partido não alcançou a cláusula de desempenho, regra que define quais siglas têm acesso a recursos e tempo de propaganda. A legenda conta atualmente com cinco deputados federais e um senador eleitos.

Renan Santos (Missão): o partido também não atingiu os critérios exigidos pela cláusula de desempenho. A sigla possui apenas um deputado federal eleito.

Como funciona a distribuição do tempo?

A divisão do horário eleitoral gratuito segue regras definidas pela legislação eleitoral.

Do total destinado aos partidos, 90% são distribuídos proporcionalmente ao número de deputados federais eleitos em 2022. Os outros 10% são divididos igualmente entre as siglas que superaram a cláusula de desempenho.

A chamada cláusula de desempenho estabelece critérios mínimos para que os partidos tenham acesso ao Fundo Partidário e ao tempo de propaganda no rádio e na televisão.

Em 2026, as siglas precisarão eleger 13 deputados federais distribuídos em pelo menos um terço dos estados ou alcançar 2,5% dos votos válidos para a Câmara, com mínimo de 1,5% em nove estados.